“美国优先”沦为“美国垫底”

美国《纽约时报》10月16日刊发题为《在特朗普的统治下，美国放弃了》的文章称，特朗普谋求让美国摆脱国际义务，并对多边机构发起攻击，正在损害美国的威信。
破坏多边让美国失去威信
文章称，美国人长期以来一直纠结于这个国家是应该更多参与世界事务还是减少参与。国际主义者和孤立主义者之间的理念之争在共和党人当中格外激烈，最早始于西奥多·罗斯福和威廉·霍华德·塔夫脱，一直延续到第二次世界大战之初。
但从二战结束以来，无论优先考虑事项和关注重点有何差异，每位总统都选择了交往而非后退，有时候带来了令人惊讶的积极结果。理查德·尼克松与中国建交。把苏联扔进“历史的灰堆”的罗纳德·里根，继而与米哈伊尔·戈尔巴乔夫谈判签订军控条约。就连像德怀特·艾森豪威尔和贝拉克·奥巴马那样以各种方式主张缩减美国在海外承担义务的总统，也坚持要求在建立以民主和自由市场原则为基础的国际体系方面扮演领导角色。
文章称，大量失误和意料之外的事态考验了美国，让人质疑它的政策是否明智。但总的来说，世界从美国的指导和它愿意与盟友交往的立场中受益匪浅。北约、联合国、世界银行和国际货币基金组织都是美国历届总统帮助创造的全球安全与发展架构的一部分。
文章称，特朗普总统现在对那个体系举起大锤。他的论点是，美国“受损失”太久了，他已经以不容商榷的要求和无缘无故的对抗来着手纠正这种状况。他承诺要“美国优先”，同时让美国在全球商议中屈居次要地位。这是一种古怪离奇、相互矛盾的政策：他谋求让美国摆脱国际义务，并对多边机构发起攻击。这样做不仅毁掉了美国的声誉，而且把前途未来拱手让给其他势力。与此同时，他与自由新闻、法院和国会的持续不和正在削弱美国的宪法所赋予自由的堡垒之形象。
出尔反尔令美国失去信用
一年多来，特朗普屡屡贬损伊朗核协议。他拒绝证实伊朗遵守了协议，从而正式将其否决。他这样做完全无视其高层下属的劝告，这些人认为该协议符合美国的利益；也无视国际原子能机构坚称德黑兰正遵守协议条款的断言，该机构按照一项严密的核查制度全天候监视着伊朗。
与奥巴马一起谈判达成该协议的国家——英国、法国、德国、中国和俄罗斯——也恳请白宫继续支持它。但特朗普再次证明，他不能遵守其前任的成就，不会被事实说服。
文章称，美国的欧洲盟友对特朗普的决定感到愤怒，随后重申坚决支持该协议，其中包括鼓励欧洲企业在伊朗投资。有报道说，马克龙正考虑访问德黑兰，那将是自上世纪70年代以来法国领导人的第一次。
特朗普决定退出联合国教科文组织，理由是它对以色列抱有偏见。这件事的重要性与他反对伊朗核协议不可同日而语，但延续了他在国际义务方面的对抗。他扬言撕毁北美自由贸易协定还只是一个威胁而已，尽管已是不祥之兆。
大多数经济学家认为，北美自由贸易协定导致制造业流失了一些就业岗位，但放弃它将有损整体经济。由于自动化，即便美国有些产业的生产活动回到国内，用工人数恐怕也会比过去要少。再者，如果加拿大和墨西哥对美国进口商品征收更高的关税，其他经济部门如农业和服务业就会蒙受损失。无论美国破坏北美自由贸易协定能带来什么好处都不大可能足以让美国有理由疏远它的两个最重要盟友和邻国。
闭关自守导致影响力下降
文章称，如果被废除或基本重新谈判，北美自由贸易协定将加入特朗普已背弃的一长串协议之列，包括巴黎气候变化协定和跨太平洋伙伴关系协定。同时他在各种正式演讲和随口而出的讲话中让人怀疑他对联合国和北约的支持。目的何在？通常的回答是，他在建立一堵墙不仅阻挡移民也阻挡经济竞争和外来纠缠，从而使美国人的生命和生计更有保障，借此安抚和激励他的“基础”——受经济衰退所扰的选民。在经济上相互依赖的世界里，那是一个虚妄的承诺。它还削弱至关重要的全球关系，损害美国的威信，将与之相伴的影响力和投资机会拱手让给像中国这样胸怀大志的国家——后者愿意填补这个角色。
文章称，美国优先，这是特朗普说的。不如说是美国垫底吧。
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