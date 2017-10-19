梁家河展示习近平“知青岁月”

西媒称，习近平曾在满是窑洞的陕西延安梁家河村生活过。现在，负责宣传这段历史的中国官员努力让国家主席居住过的窑洞保持当年的简朴。
据西班牙《世界报》网站10月18日报道，窑洞里有习近平和其他北京来的知青当年睡的土炕。土炕上放着一些当年样式和风格的被子和枕头。窑洞里的另一边还有做饭用的灶台。
其他的陈设包括煤油灯、旧式木桌、泛黄的报纸等，一切几乎都保持着当年知青插队时居住的场景。
报道称，和任何一家博物馆一样，这间窑洞也拥有一块说明牌，牌子上说明了习近平当年来到梁家河村的情况，大概的意思是，习近平对村子里的乡亲们非常和善，人们都来听他讲有关北京的故事，乡亲们有不懂的问题都来问他，他很快就成了受人尊敬和爱戴的人物。
报道称，在距离延安不远的梁家河村，从各地远道而来的人们可以在这间窑洞和村里的其他地方了解这位领导人的经历。这里已经成了一座纪念那段岁月的“圣殿”。
中国共产党第十九次全国代表大会今天在北京开幕。在这次大会上，习近平的领导地位将得到进一步巩固。“文革”时期，习近平在梁家河村一待就是7年。他是那时候上山下乡的广大知青中的一员。当时梁家河村没有电灯和公路。保存的照片显示，他们都穿着那个时代特色的朴素衣服。
报道称，梁家河村自2015年起成了一个著名的旅游目的地。这里有许多“红色印记”。
据媒体报道，每天来这里参观的游客在1000至7000人次之间。村子里的一些村民将自家的窑洞改作旅馆、餐厅或销售各种纪念品的店铺。
报道称，当局希望将梁家河村作为消除贫困工作取得成就的范例。习近平在2015年访问美国时，就曾在欢迎宴会上的演讲中与在场听众分享了自己早年在梁家河村插队的经历。习近平当时说：“梁家河这个小村庄的变化，是改革开放以来中国社会发展进步的一个缩影。”
报道称，习近平为梁家河村做了很多实事，改善了当地人的生活居住条件，受到村民们的好评和拥戴。他离开梁家河村后，村里人的生活水平在此基础上继续得到提升。1985年，村里通了电。后来逐步通了自来水、公路和电话。
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