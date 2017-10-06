取代上海 香港跃升为亚洲生活最昂贵城市

瑞士宝盛私人银行发布“2017年亚洲财富报告”，报告指香港已取代上海，成为亚洲生活成本最昂贵城市，而吉隆坡则取代孟买成为最便宜城市。反映高端生活成本的生活指数，以美元计综合上升1.42%，显示亚洲对高端货品和服务需求稳中向好。
香港今年跃升两位超过上海首次成为亚洲高端生活成本最昂贵城市，主要由于住宅物业价格飙升推高了香港排名，其每平方米51,594美元的价格较亚洲平均价格19,150美元高出2.69倍。
同时香港亦是高级餐饮及商务舱机票价格最昂贵城市。
瑞士宝盛私人银行亚洲投资总监Bhaskar Laxminarayan认为，香港楼价与亚洲其它国家存在很大差异，预料香港排名仍会持续高企。
他表示，虽然亚洲其它国家楼价有机会逐步追上，惟香港楼价转弱的机会不大。
对于香港政府早前推出辣招压抑楼价，瑞士宝盛私人银行亚洲市场与投资顾问方案部执行董事黄佩丽表示，虽然香港楼价与其它城市差距好大，但香港楼价仍受到强劲需求支持而上升。
她认为两者差距未来难以收窄，而高楼价亦不代表会削弱香港竞争力，有信心香港今年经济增长能够达到2.5％的水平。
另外，报告亦显示，千禧世代消费者的喜好日渐由货品转移至体验型服务，据数据显示，高端体验式消费市场于2016至2023年的年复合增长率将达5%至6%。
黄佩丽表示，因认为香港楼价不合理，大多香港千禧世代都不把买楼当作首要的投资选择，反而或会考虑在外地寻找置业机会。
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