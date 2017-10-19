美国再次认定中国未操纵汇率

外媒称，美国政府17日未将中国列为汇率操纵国，但在特朗普计划中的访华前夕仍对中国政府的经济政策持批评态度。
据路透社10月17日报道，美国财政部发布的半年度汇率政策报告称，没有国家被贴上汇率操纵国的标签，但仍将中国列于汇率政策“监测名单”上，尽管2016年以来中国的全球经常账户盈余正在下降。
4月时被列入监测名单的其他四个贸易伙伴国——日本、韩国、德国和瑞士仍在这一名单上。
报道称，和美国财政部4月发布的前次汇率报告一样，本次报告也对中国以往压低人民币汇率的做法提出批评。但报告称，中国政府最近为防止人民币突然贬值做了很多努力，这或许帮助了美国。
美国财政部称，货币无序贬值将对美国、中国乃至全世界的经济产生不利后果。
报道称，财政部没有修改奥巴马政府去年确定的外汇操纵国三大判定标准：在12个月内，与美国双边贸易顺差不低于200亿美元；全球经常账户盈余至少相当于国内生产总值（GDP）的3%；购入外汇不少于GDP的2%。
报道称，没有国家被认定满足所有三个标准。财政部表示，一个国家如果满足两项标准，或者在美国的总体贸易逆差中占比过大，就将被列入观察名单。
另据美国《华尔街日报》网站10月18日报道，美国对于今年以来人民币汇率升值予以肯定，并指出中国的贸易顺差已经在收窄。
报告称，美国政府仍对全球经济的严重失衡深感担忧。报告称，更广泛而言，数个主要贸易伙伴的经常账户盈余不仅规模庞大，而且过去10年持续如此。
报告还批评了印度，称印度净外汇购买规模明显增加，持续性明显上升。
报道称，尽管没有正式将印度列入观察名单，但报告称，美国财政部将密切关注印度的外汇政策和宏观经济政策。
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