北美自由贸易协定重谈 三方分歧巨大陷僵局

美媒称，第四轮北美自由贸易协定修改谈判勉强结束。
据美国石英财经网站10月17日报道，美国、墨西哥和加拿大之间的最新谈判于10月11日至17日在弗吉尼亚州举行，最终在这份具有23年历史的协定的修改版本基本理念上陷入僵局。加拿大和墨西哥支持自由贸易；美国则希望减少自由，称这两个南北伙伴通过进入巨大的美国市场，获取了更大利益。
报道称，从谈判代表在会后的评论来看，很难想象11月在墨西哥城继续谈判时如何消除分歧。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽说：“我们没有看到贸易伙伴为重新平衡和降低巨大的贸易赤字而做出改变的迹象。”加拿大外交部长克里斯蒂娅·弗里兰说，美国的提议将“让23年的可预测性、开放与合作倒退”。墨西哥经济部长伊尔德方索·瓜哈尔多则警告说：“我们必须明白我们都受到了限制。”
报道称，美国在重新谈判中的主要目标是减少贸易赤字。莱特希泽说，美国不希望加拿大或墨西哥制造商单纯为出口美国而生产，也不会支持那些为把产品运回美国而向这些国家投资的美国企业。换句话说，他希望减少美国从加拿大和墨西哥进口商品。
报道称，为了实现这一点，他从根本上提议用美国产品取代加拿大和墨西哥产品。美国谈判代表希望北美自由贸易协定中的免关税商品目录要包含更多美国制造的零件和材料。他们还希望废除目前限制美国报复贸易伙伴的纠纷解决机制。他们提议增加“定期废止条款”，每五年重新批准或废除协定。
但是，瓜哈尔多警告说，对特朗普政府来说，不能达成一致或许更糟糕。不仅墨西哥和加拿大会有损失，美国制造商和工人以及农民也严重依赖北美自由贸易协定。他说：“尽管我们当前存在分歧，但我们还是要确保今天做出的决定不会影响未来。”
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