美联储或调整加息时间表 或因误判通胀形势

美媒称，美国联邦储备委员会主席珍妮特·耶伦承认，美联储对本轮非同寻常的持续低通胀感到困惑，可能不得不相应调整推出新利率政策的时机。
据美联社美国克利夫兰报道，在一次经济学家会议上，耶伦谈到美联储面临的几个重大问题，该机构正在努力寻找年通胀率长期低于2%的预期目标的原因。这位美联储主席说，官方仍然期待导致通胀在低位运行的因素最终能够消退。但她承认，美联储可能需要调整预期。
由于低通胀挥之不去，耶伦说美联储将保持谨慎态度，不会过快加息。但她也表示，美联储应该避免过度放慢加息步伐。她认为，加息节奏太慢可能最终有一天会让美联储不得不加快加息，从而加剧经济衰退的风险。
多数分析人士预计，鉴于经济形势向好，美联储将在12月实施今年以来的第三次加息。但美联储表示，是否加息要看近期即将发布的经济数据。
在全国商业经济协会于克利夫兰举行的年会上发言时，耶伦进一步透露，美联储可能误判了通胀形势。
耶伦说：“我和我的同事们可能误判了劳动力市场的力量，误判了长期通胀预期与我们的通胀目标的契合程度，甚至误判了通胀背后的基本因素。”
美联储寻求通过控制利率推动就业最大化和稳定物价，确定了每年物价上涨2%的目标。美联储实现了在就业方面的目标，失业率下降到4.4%，为16年来最低，但是仍然没能实现通胀目标。长期低通胀可能抑制经济增长。
报道称，美国年初时的通胀一度接近2%的目标，但后来出现下降，目前有一定程度回升，但也只有1.4%的水平。
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