法德高铁巨头“联姻” 试图抗衡中国中车

法媒称，法国阿尔斯通公司和德国西门子集团将“平等”合并其铁路业务部门，这是一个对抗中国巨头中国中车的经济联姻，也是法国和德国协商出来的政治联合。
“西门子-阿尔斯通”诞生
据法新社巴黎报道，这次联姻将促生“西门子-阿尔斯通”的诞生，这家新集团从体量上讲会是全球第二大铁路装备制造企业和全球最大铁路信号装备制造商。法国高铁（TGV）将变成法德高铁，但协议明确西门子持股比例在四年内最高为50.5%。
根据两家企业董事会和监事会会议后发布的公告，西门子将会并入铁路业务，并得到阿尔斯通一半的股份。新的集团将在巴黎证交所上市，其总部将设在巴黎。阿尔斯通现任首席执行官亨利·普帕尔-拉法热将出任新集团的总裁，董事会将包括六名西门子指定的董事、四名独立董事以及董事长。
法国财政部表示“政府支持这次联姻”，而经济部长布鲁诺·勒梅尔则称“对此次交易在行业及保留就业方面带来的好处感到高兴”。
在这次联姻背后浮现的是中国中车的身影。国务秘书邦雅曼·格里沃表示，这家中国巨头推开了欧洲大门，“可能会通过收购欧洲制造商达成目的”。
报道称，这次业务合并也带有很强的政治色彩，法国总统马克龙自当选后一直都想和德国更亲近一些。然而在阿尔斯通和西门子庆祝之时，法国国内出现了反对的声音。共和党副主席洛朗·沃基耶表示：“这是德国买了法国，马克龙先生把我们廉价卖掉了。”
合并交易应在2018年底完成。据德国《法兰克福汇报》报道，加拿大庞巴迪公司也许会在后期将铁路设备制造业务带进新集团。
“铁路空客”起步仍很棘手
另据法国《费加罗报》报道，阿尔斯通和西门子的领导人以及法国和德国政府有的忙了，他们要捍卫铁路领域的联姻计划。
该计划预计合并后的年协同效益在第四年可达到4.7亿欧元，它的经济和产业意义毋庸置疑。阿尔斯通与西门子在市场侧重点和拳头产品方面都颇具互补性。这场合并将在规模方面跨越一个阶段：它将成为世界第二大铁路装备制造企业，尤其在信号设备领域。盈利丰厚的信号设备行业被视为当前铁路市场上的制胜关键，因为市场对智能铁路网需求量大。
但计划落实过程似乎会很棘手。曾经彼此竞争的员工要学会共事。法国劳工总联合会代表克洛德·芒达尔承认：“为了抗衡中国巨头，合并是必要之举。同时，我们也有担心，因为我们和西门子在所有业务上都有正面冲击。”
报道称，在德国，这场合并尚未掀起太大风浪。人们仍然更关注西门子与阿尔斯通拉近关系一事的经济层面，而非政治意义。尽管安格拉·默克尔一直紧盯该事件，但她没有在公开场合说过任何关于这个“铁路空客”的只言片语。
然而，法国国内的政治反应非常激烈。埃马纽埃尔·马克龙的反对派抓住这件颇具冲击力的事件不放。左翼炮火猛烈。让-吕克·梅朗雄23日就批判法国“被抽干了血，丧失工业能力”。右翼也批评不绝。尼古拉·杜邦-艾尼发推文道：“法国高铁要变成德国的了？为何政府接受这样的失衡？”
中车改变全球市场格局
据法国《论坛报》网站报道，西门子总裁乔·克泽尔说：“全球市场近些年来发生了巨大的变化。在亚洲具有垄断优势的一家企业改变了全球市场格局，数字化将会给交通运输的未来带来巨大影响。合并之后，我们能够提供更大的选择余地，我们可以为客户、员工和股东以负责任和持久的方式带来变革。”
报道称，这家占垄断地位的亚洲企业应该就是“中国中车”。2014年，为了组建全国铁路设备制造龙头，中国政府将中国南车和中国北车合并成为中国中车。如今，该集团通过可怕的低价策略掌控了全球铁路装备市场，让其不断在国外斩获订单（2016年其海外订单额同比增长40%达到81亿美元）。
继进军美国、阿根廷、南非、泰国和巴基斯坦之后，这家中国巨头盯上了欧洲市场：去年12月，中国中车株洲电力机车有限公司签订了向捷克共和国提供三个动车组的协议，这是该集团在欧盟国家获得的第一个合同。为了加强对欧洲市场的攻势，中国中车今年年初还宣布投资3亿欧元用于保加利亚铁路网建设。
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