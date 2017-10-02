金融科技在世界范围内迅速崛起，给传统金融业带来颠覆性影响，改变着全球金融版图。目前，全球金融科技的产业中心主要分布在欧美､新加坡､澳大利亚等发达国家以及中国等新兴市场国家。
不曾停歇的欧洲脚步
近年来英国金融科技行业发展迅速，这既植根于其长期以来作为全球金融中心的优势地位，也受益于优质的金融生态系统和相对宽松的监管。
作为全球领先的国际金融中心，伦敦具有密集的世界级金融机构､世界领先的外汇交易､场外衍生品和借贷市场，以及大量的专业人才。目前英国在支付和消费金融，包括网络借贷､交易､个人财富管理等;数字化银行，区块链，大数据分析方面具有极强的专业能力。
2016年5月，英国金融行为监管局创新性推出“监管沙盒”政策，为金融科技提供安全的测试环境和监管试验区，允许金融科技公司在某些范围内测试创新产品､服务､商业模式和交付机制等。目前，英国已有20多家企业通过金融行为监管局授权进入沙盒测试。
从整个欧洲看，德国金融科技市场规模仅次于英国。在全球范围内，德国金融科技领域也处于领先水平。
德国金融科技企业主要集中在柏林､汉堡､法兰克福､慕尼黑四大城市。德国人传统上偏于保守稳重，目前在德国金融市场上占主导地位的仍是大银行和保险公司，金融科技企业所占市场份额还相当有限，但德国传统银行业已开始接轨数字化，迈开与金融科技企业加强合作的步伐。
创新引领的美国硅谷
美国的金融科技从硅谷起源，起步较早。硅谷拥有相对成熟的金融科技人才。金融科技生态系统内互连结构完善，使得创业企业能够从具备金融科技投资经验的大型风险投资基金中获益。
麦肯锡咨询公司的数据显示，过去五年间，美国金融科技创新企业高达2000多家，吸引了风险投资基金和成长基金将近230亿美元的投资。
硅谷的最大优势是科技创新，众多金融科技独角兽企业(指估值不少于10亿美元的初创企业)在此孵化而生。如在借贷领域，福布斯公布的最新数据显示，作为全球最大的P2P(点对点网络技术)借贷平台，总部位于旧金山的网贷公司借贷俱乐部已发放超过200亿美元贷款。
纽约是全球金融中心，紧密依托华尔街庞大的资本基础和既有的金融市场人才，涌现出一批金融科技机构。以人工智能为代表的金融新科技，正在华尔街的传统金融业务中扮演着越来越重要的角色，由其驱动的量化交易､智能投资顾问等金融新业态，也越来越受到华尔街机构和投资者的青睐。
行业咨询公司埃森哲的数据显示，纽约市金融科技企业吸引的风险投资总额由2010年的2.2亿美元猛增至2016年的24亿美元。
高增长潜力和大量创新机会涌现，金融科技已成为初创公司热衷的战场。在美国，金融科技领域的独角兽公司目前已有至少13家，其中，支付公司斯特里普估值最高。
跨越发展的中国“赢”道
高盛今年8月推出专题调研报告《中国金融科技的崛起》，对中国金融科技行业进行了全景扫描。
根据高盛的统计数据，中国第三方支付规模从2010年的1550亿美元增至2016年的11.4万亿美元，6年时间扩张70多倍。其中56%来自于P2P转账业务。往常由现金主导的小额高频次日常支付，正逐渐让位于第三方支付平台。
移动支付的普及速度则更快。截至2016年，中国通过移动设备完成的第三方支付已占到网上支付总额的75%。而美国仍有80%的电商交易需要通过电脑终端完成。
展示金融科技创新的Finovate会议创始人吉姆·布鲁恩日前在接受新华社记者采访时说，中国在金融科技领域经历了“跨越式发展”，“中国没有按部就班地建立美国等西方国家的传统金融体系，而直接进入了电子化时代”。
汤森路透负责金融市场和风险管理业务的全球总裁戴维·克雷格则把这种“跨越式发展”归结于中国发展金融科技的三大优势，即消费者驱动､市场规模大､基础设施完备。
克雷格表示，中国金融科技发展的路径是基于消费者，先了解消费者需求，再提供需要的技术和产品;而其他地区则相反。国际知名咨询服务机构安永的报告显示，在2017年全球20个主要市场中，中国的金融科技应用率以69%居于首位。
在用户数量上，腾讯旗下的财付通有6亿用户，支付宝到今年3月达到了5.2亿用户。而相比之下，与支付宝功能相似的美国网上支付系统“贝宝”的全球用户仅1.97亿。
在监管方面，中国监管当局更注重防范和化解金融风险，维护金融稳定。如中国央行今年9月发布公告，明确首次代币发行(ICO)本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，叫停热炒的各类代币发行融资。(新华社记者刘轶芳 许苏培 刘云非；参与记者:邓茜､温希强､张家伟､胡小兵､王乃水､李铭､郭爽､李晓渝)
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