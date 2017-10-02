近年来，移动互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术的开发和在金融领域的应用引发和推动了金融业大变革，金融科技创新成为初创公司和传统金融巨头共同关注的重点领域，其中几个热点问题备受关注。
何为金融科技——能量巨大的“混搭时尚”
金融科技来源于英文单词Fintech，也有人将其译为科技金融。有人认为，两种表述同时存在，显示了科技与金融在金融创新领域起到的重要作用。
国际银行业监管规则制定机构——金融稳定委员会对金融科技的定义是，技术带来的金融创新，能创造新的业务模式、应用、流程或产品，从而对金融市场、金融机构或者金融服务的提供方式造成重大影响。
通俗来讲，金融科技即科技在金融领域的应用，旨在创新金融产品和服务模式、提升服务效率、降低交易成本。
早在上世纪八十年代，计算机在美国开始普及的时候，华尔街就开始使用“金融科技”这一名词。互联网时代的到来，使得科技与金融的合作更加深入。大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿科技的出现，不断打破现有金融的边界，为金融行业带来新的变革和可能，开启了“金融+科技”的深层次融合。
何为区块链——不可篡改的“透明数字账本”
区块链的本质是一种数据存储方式。从根本上来说，区块链是一个记录各项交易的总账系统。可以简单将其理解为一个不可篡改的共享“透明数字账本”。这样的“账本”有几大特征——去中心化、信息透明、分布式存储。这种分布式账本技术使得记录一旦发生将不可撤销，不被伪造，信息高度透明。因此，区块链协议可以看作记录数字化价值交换的一种证据。
世界经济论坛今年6月发布白皮书《实现区块链的潜力》指出，区块链即将开创更具颠覆性与变革性的互联网时代。区块链可利用全球对等网络，在无需可信第三方的情况下，确保数十亿台设备中所交换价值的完整性。
业界不少专家认为，区块链技术与金融业相结合，将会对金融行业带来革命性影响。
何为虚拟货币——存在争议，小心求证
虚拟货币并没有统一的定义。一般认为，虚拟货币既不是主权货币的电子化，也不是电子游戏中使用的游戏币等。
关于虚拟货币，目前最有争议的当属基于区块链技术的“比特币”。比特币没有集中发行方，通过特定计算机程序计算产生，总量有限，使用不受地域限制，可以作为无成本的交易媒介。从全球范围看，在美日等国，比特币被允许用于部分商品和服务交易，但受到风险提示或监管;而另外一些国家相关监管当局则认为，虚拟货币或在此基础上发展出的所谓数字代币不具有法偿性与强制性等货币属性，不能也不应作为货币在市场上流通使用。
2013年中国人民银行发布通知，将比特币定义为一种特定的虚拟商品，并要求各金融机构和支付机构不得接受比特币或以比特币作为支付结算工具。今年9月，央行再次发布公告，明确首次代币发行(ICO)本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，叫停各类代币发行融资。
当然，基于区块链的技术特性，许多央行都对虚拟货币密切关注，并积极开展相关研究。
人工智能在金融领域能如何应用——会算账的“机器脑”
人工智能的本质是一种能让计算机学习和模拟人类思维的“能力”。通过开发和应用相应的计算机系统，来执行通常需要人类智力才能完成的任务，比如视觉感知、语音识别、手势控制、机器学习和语言处理等。由于应用范围广泛，在数据庞大、需求庞大的金融业，人工智能拥有巨大的优势和前景。
美国埃森哲金融服务运营集团执行总裁理查德·卢姆接受新华社记者采访时表示，人工智能在数据处理方面具有无可比拟的优势，涉及交易、银行合规、反洗钱、网络安全以及智能投资顾问等领域的企业，会是人工智能的显著受益者。
相关专家认为，人工智能使得金融产品和服务更高效、更精准且成本更低。与人工智能相融合，已成为全球主要金融行业发展的新目标之一。
金融科技影响几何——未来已来，仍需求索
金融科技一方面将使经济社会更高效运行，另一方面也将在监管和就业等方面给传统金融业带来巨大影响。传统监管体系不适应层出不穷的金融科技创新，监管创新将成为未来金融监管发展的一个重点。
此外，新技术的应用将使大量模块化的传统金融岗位缩减。美国金融服务咨询公司奥皮马斯预测，到2025年全球将有23万金融从业人员因人工智能而失去工作。而金融创新领域将涌入更多人才。
全球传统巨头对待金融新科技并不保守，很多大银行将此视为新的发展机会。其他行业在金融科技的颠覆下也迎来新的发展期。
业内专家认为，金融领域的前沿科技应用才刚刚开始，人工智能、区块链、网络安全等新技术，将对传统金融业带来持续影响，其前景令人振奋，但风险仍需受到高度关注。( 新华社记者刘轶芳 许苏培 刘云非，参与报道:雷显轶)
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