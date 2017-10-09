纳斯达克和新加坡交易所联手 只为吸引更多亚洲公司

据路透社报道，新加坡交易所（SGX）和纳斯达克（NDAQ）日前宣布，他们将联手吸引快速增长的亚洲科技公司，希望他们能在这两家交易所上市，因为它们希望能在中等规模的IPO中占据竞争优势地位。
在这两家交易所正努力应对新股上市下滑，这项合作将帮助亚洲企业首先在新加坡上市，然后在全球扩张的同时，顺利地在纳斯达克上市。
新加坡交易所股票和固定收益主管Chew Sutat称：“这为那些企业提供了一座非常好的桥梁，企业可以根据自身不断变化的发展阶段，可以选择在新加坡加速上市，或者到美国纳斯达克，取得一个双重机会，但同时又可以在新加坡二次上市。”
汤森路透数据显示，2017年至今，全球IPO规模已提升约32%，至1263亿美元，其中大部分业务将在中国和纽约证交所进行交易。
相比之下，纳斯达克则下跌了2.3%，而新加坡交易所则下跌了2.7%。
数家亚洲科技公司已在纽约寻求上市，原因是看中该市场的规模和基金管理公司的数量，这些基金管理经理更懂如何投资那些尚未盈利的初创公司。
据汤森路透旗下的IFR报道，打算在美国上市的亚洲公司包括新加坡在线游戏开发商Sea Ltd.，该公司希望通过IPO筹集近7亿美元资金。
Chew Sutat表示，许多公司首先在亚洲上市，他们开展业务的情况很好。
“许多东南亚地区或中国公司的业务主要集中在亚洲，如果它们的业务和规模并不能在美国这样的大市场上具有吸引力，他们可能会迷失，”他说。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost