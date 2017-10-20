第四次工业革命 美国的对手不只中国一个

合众社10月12日发表美国纽约州立大学布法罗分校教授肯珀·E·刘易斯的文章《如何确保下一场工业革命是“美国制造”》称，如今，中美两国正在争夺世界头号制造业国家的地位。因此，哪些国家将主导下一次工业革命变得尤为关键。
中国在第三次工业革命崛起
文章称，很长时间以来，美国总统特朗普一直在大谈重振美国制造业。美国必须认真考虑明天应该生产什么商品并对其大举投资。美国是否这样做取决于是否愿意拥抱第四次工业革命。
文章称，计算机等数字电子技术的问世在上世纪50年代引发了第三次工业革命。这个阶段的重要变革之一就是自动化，它带来了中国崛起。在第三次工业革命时期，美国逐渐将其制造业领导者的角色拱手让给中国。
文章称，如今，中美两国正在争夺世界头号制造业国家的地位。因此，哪些国家将主导下一次工业革命变得尤为关键，不论这场革命是已然发生，还是即将开始。
第四次工业革命将引起巨变
文章称，第四次工业革命的重点是人工智能、大数据、物联网以及其他一些融合了物理、数字和生物的新兴技术。相比前几次革命，第四次工业革命的冲击力会有多大，现在可以随意想象。但是，我们已经窥见这样一个世界：无人驾驶汽车、个性化医疗以及人机合作很有可能成为常态。
文章称，同前几次工业革命一样，这些变革将引起社会经济和文化上的转变。有些人认为，相比前几次工业革命，第四次工业革命期间这些变革的速度将更快。
2011年，美国总统科技顾问委员会意识到，美国如果不站在科技的最前沿，其经济、社会和政治就面临安全风险，因此建议政府建立一系列公私合作伙伴关系，以支持先进的制造业倡议。
文章称，这些伙伴关系把产业、学术界和政府结合起来，开始为新兴职业培训劳动力队伍，推进技术从实验室向市场转移，从而提高了美国的整体竞争力。这些投资加上特朗普政府的额外努力，可以帮助美国维持并强化制造业。
美国的对手不只中国一个
文章称，鉴于技术发展如此之快，美国面临一些重大挑战。德国和日本正在制定强大的战略，旨在领导全球第四次工业革命。墨西哥和韩国也随时准备争取这种机会。简言之，大家都在努力争取全球的领导地位。
文章称，但在一些新兴产业，譬如自控系统、防务技术以及能源利用与储存，仍有重大机遇。当然，需要有人生产出能够真正制造出这些系统的数字化机器和机器人系统——这最终可能是由数据驱动的机械工业的重新腾飞。美国最终能否成为领跑者，取决于它不久将采取的举措。
文章称，然而，如果没有大量持续不断的私人和公共投资，美国可能就会发现自己赶不上已经开始的先进制造业“派对”了。
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