中日印自主开发全球定位系统："开启大竞争时代"

日媒称，日本三菱重工业和宇宙航空研究开发机构于10月10日成功发射了搭载准天顶卫星“引路”4号的H2A火箭36号机。至此，日本完成了作为当前目标的四颗准天顶卫星的发射。中国和印度在已经投入使用的卫星颗数方面先行一步。围绕全球定位系统基础设施的大竞争已经越来越激烈。
据《日本经济新闻》网站10月19日报道，中国正加速开发独自的卫星定位系统“北斗卫星导航系统”，即将引进的“北斗3号”在精度上比目前的“北斗2号”提高2倍至3倍。中国准备在年底前发射四颗卫星，到2020年形成35颗卫星的体系。据称，北斗卫星导航系统将覆盖全世界。
报道称，参与北斗开发的企业人员感慨地说，“卫星定位系统是国家安全的基础。依赖美国是不行的”。
报道称，印度也有7颗定位卫星已经在轨运行，准备将来扩大到11颗卫星的体系。印度的卫星系统由印度空间研究组织负责开发，预计2018年印度版GPS“NavIC”就将投入使用。
据报道，印度版GPS主要面向印度本土和印度洋等周边1500公里范围内，卫星传送的信息还将向从事地图信息等服务的民间企业开放。
日媒称，“引路”号同样也不是日本卫星系统的终点。日本计划到2023年将发射的卫星扩大到7颗，下月开始在冲绳县进行公交车的自动驾驶实证试验，扩大实用化的范围。
日媒评价道，卫星业务上的优劣不仅决定各国的航天业务竞争力，还关系到利用位置信息的IT服务以及即将迎来实用化的自动驾驶等新技术的主导权之争。“引路”号上天后，着眼于10年、20年之后的竞争才刚刚开始。
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