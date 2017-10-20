Facebook开始变现Instant Games：推出广告功能

Facebook本周宣布，在Instant Games中推出广告功能，帮助这些游戏的变现。通过Instant Games，用户可以在Facebook Messenger中玩游戏。
Facebook去年推出了Instant Games for Messenger功能，帮助开发者开发Messenger中的游戏。这些游戏玩法简单、易于打开，通常与古老的街机游戏类似。自推出以来，用户已经玩游戏数十亿次。
Facebook Messenger产品经理马克·维恩格特（Mike Weingert）表示：“自推出以来，平台仍在继续发展，加入了更多游戏和功能，帮助开发者开发灵活、丰富的游戏玩法。这其中包括对高分榜和巡回赛的支持、具有视觉吸引力的订制游戏消息，以及CTA按钮。此外，平台还提供了游戏机器人，吸引玩家的回归。今天，我们将与某些游戏开发商合作，启动视频广告的测试。这将开启平台的下一篇章。”
在测试中，Instant Games将使用来自Facebook Audience Network的需求，提供游戏内广告，玩家将会在《Everwing》和《Basketball FRVR》等游戏的过程中看到广告。
在测试阶段，只会有少数游戏加入广告。这些广告具有交互性，并给玩家带来奖励。
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