高智商人群更容易患精神疾病：风险比同龄人高一倍

据国外媒体报道，一项新研究发现，智力较高的人患精神疾病的风险比同龄人高出一倍。
美国培泽学院（Pitzer College）的研究人员调查了门萨俱乐部的3715名会员，了解他们是否有焦虑、抑郁、自闭、ADHD（注意力不足过动症）等症状。该俱乐部素来以高智商闻名，会员智商均在130以上，远远高出85至115的普通人水平。
该研究发现，其中约20%的人患有抑郁症和焦虑症，而普通人群中这一比例只有10%。
值得注意的是，门萨会员似乎也更容易患哮喘、过敏和免疫力底下等疾病。
专家认为，该研究以一种前所未有的视角，分析了智商与精神疾病之间、以及情绪障碍和身体疾病之间的关联。
该研究的共同主要作者妮可·特劳特博士（Dr Nicole Tetreault）指出，高智商人群之所以患精神疾病的比例更高，也许是因为他们过于了解身边的社会环境，因此极度敏感，容易过度分析社会互动。
她解释道：“哪怕只是小小的不适，比如被衣服标签刮到，或是一阵异常的响声，都可能激发低水平的慢性应激反应，并导致身体反应过度。”
她还补充道：“我们的发现很有现实意义，因为这部分人群中，有很多人每天都受着自己情绪和身体兴奋能力过度的折磨。”
“科学界需要认识到这一点，并将高智商归为出现这些失常现象的原因之一。”
在此之前，科学家已经提出过精神疾病会加速体内炎症的发展。不过，这是他们首次理清两者之间的关系。
“就我们所知，还没有其它研究考察过心理、神经和免疫系统之间的相互影响。”
“我们想直接回答这个问题：发达的认知能力（大脑亢奋）是否会加剧心理反应和心理引发的免疫反应（身体亢奋）？”
为此，他们考察了高智商人群中存在情绪和焦虑问题、患ADHD、对食物和环境因素过敏、患哮喘、免疫疾病、以及自闭症的人数比例。结果发现，高智商水平和上述所有心理与生理问题均明显相关。
总的来说，他们认为脑活动较为亢奋的人身体活动也较为亢奋。
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