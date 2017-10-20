诺基亚7发布 芬兰巨头如何复兴？

不同乐器重复演奏的“Nokia tune”在nokia7发布会的开场不断响起，对于在场大多数人，这段旋律都显得熟悉而又有些久远。
这是回归后的诺基亚在中国市场推出的第二款安卓智能机，也是其品牌运营方HMD global（以下简称“HMD”）在成立的11个月里在全球发布的第11款机器。
这被介绍为一款设计为主打的、针对中国市场的手机。HMD global总裁Florian Seiche表示，中国市场是全球智能手机领导市场，体量最大，也有很多种创新产生，诺基亚会一步一步持续提升创新，中期希望在中国市场有一定地位。
创新与传承
诺基亚是一代人的回忆。因其在制造、设计和供应链的强大把控能力，它在功能机时代是当之无愧的行业巨擘。诺基亚被出售给微软(77.91, 0.30, 0.39%)之后，被肢解的巨头日益落寞，随即只剩下品牌。
2016年5月，诺基亚手机部门再次被微软以3.5亿美元的价格出售给富士康旗下子公司富智康和芬兰的HMD global，富智康与HMD分别负责诺基亚的功能机业务与智能机业务。
新发布的Nokia7融合了5.2英寸显示屏和7.9毫米厚度的机身，为保证屏幕的完整性，手机使用后置指纹，UI界面上保持着相当程度的简洁和辨识度，被介绍为“尽可能接近安卓原生系统体验，不去模仿苹果(155.98, -3.78, -2.37%)”。
HMD总裁兼首席执行官Florian Seiche在10月19日接受21世纪经济报道记者采访时表示，市场如今需要差异化的产品，诺基亚在质量和可靠性上有很高的认同，也有着很强的设计基因。“现在一款手机流行起来后很多厂商都会去模仿，但是诺基亚希望建立自己的身份标识。诺基亚已经发布的智能手机强调人性化，比如，曲面的自然、设计元素尽可能的压缩以显得更加纯粹、摄像头位置的一致等。”
“很多人理解设计就是指外观的美观，其实它是在保证产品的质量和可靠性之外带给用户的综合体验”，HMD首席营销官Pekka Rantala补充道，HMD目前的业务在超过80多个国家都有开展，有来自不同国家的工作人员，而其中三分之二的人员有过在诺基亚的工作经历。老员工会把原来的传统带给新人，新鲜的血液会带来现代化的新理念。
能否复兴？
距离2013年微软收购诺基亚手机业务，如今也只过去了4年，但对于快速迭代的手机市场来说，局势已今非昔比。
Florian Seiche承认，“我们已经清醒认识到世界已经不一样了，技术的环境不同、人群不同、产品的设计、生产不同了，设计必须是面向未来的。”
但他依然对诺基亚很有信心，“我们虽然是初创公司，但并不是从零开始，我们有强大的品牌遗产，合作伙伴也认为我们可以借助诺基亚的成功获得优势。”
目前来看，诺基亚取得了不错的成绩。IDC估计，诺基亚品牌在芬兰排在第五位，在全球手机市场中的份额为0.4%。IDC还表示，今年上半年诺基亚智能手机销量为150万部。分析师称，今年第一季度诺基亚智能手机销量为10万部（当时只在中国市场销售），第二季度销量为140万部，第三季度约为250万部，预计第四季度将达到350万部。今年前三个季度诺基亚已经销售了约400万部智能手机，考虑到第四季度的圣诞销售季等因素，分析师预计诺基亚智能手机销量2017年将达到1000万部。IDC研究主管Francisco Jeronimo称“这是一个了不起的开端”。
本次Nokia 7售价2499元起，首款在中国发布的诺基亚安卓手机Nokia6则是一款1000-2000元价位段的手机，此前HMD在包括香港、台湾在内的多个地区发布了高端旗舰机诺基亚8，但这款手机目前还未在中国大陆市场推出。Florian Seiche表示，公司希望复兴诺基亚，但是会“step by step”。
手机中国联盟秘书长老杳认为，诺基亚重新起步应该选择一个市场人群最大的价格段，也就是1500-3000，目前来看它的节奏把握的不错，而且这个价格段也是比较有利润的。但是中国市场不同于其他市场，需要更多本地化支持，因此需要很多投入。
他也指出，目前来看，中国市场有两类企业可以活得不错，一类是前四五名，有较大的体量，能够经营消费者；第二种则是找准自己用户群的小品牌，强调个性化，对于软件生态体验的要求就没有那么强烈了，诺基亚也应该找准自己的定位。
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