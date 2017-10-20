美军开发出“劫持”技术：可随意摆弄空中无人机

美国《防务新闻》周刊网站10月18日发表题为《为保护平民和军队，无人机探测技术“劫持”敌方UAV》的报道称，无人机在许多商业市场普遍存在。从亚马逊承诺空运递送包裹到无人机摄影，几乎每个行业都出现了无人机。因此，以消费者为重点的较便宜无人机逐渐进入战场并不意外。
为了让军人明白其周围环境中的无人机是什么样子，也为了保护这些部队的安全，美军同无人机探测公司Sensofusion合作，开发了能够发现和摧毁敌方小型无人飞行器（UAV）的技术。
据国防创新试验小组的官员透露，海军陆战队已经在使用Sensofusion的探测技术来发现并破坏正向自己飞来的敌方无人机。
Sensofusion运营副总裁卡韦赫·马赫达维表示，众所周知，恐怖组织购买廉价的商用无人机进行改装后用于军事目的，包括有可能暗中监视敏感地区。不过，传感技术有助于避免敏感区域意外暴露，例如普通人的无人机不小心搭载摄像头飞进需要保密的区域。
马赫达维说，Sensofusion的技术使用射频传感器在建筑物周围、“悍马”车周围创建一道手动或自动的屏障。当附近有小型UAV时，该技术能发觉并将其作为一个威胁进行压制。公司将这个过程称作“劫持”。
他说：“它差不多就像无人机的通用遥控器。”
在逐渐逼近的无人机得到确认后，该技术的拦截部分就接手了。第一步是射频干扰，阻止无人机从操作员处获取指令；接下来是捕获遥测数据，以便将新的指示发送给无人机，基本上接管其功能；然后，新的操作员可以命令无人机着陆、返回原处、从天上掉下来等等，想怎么样就怎么样。
不过，有些国家的法律禁止遥测解调，因此该装置的能力因使用地点而异。
马赫达维说，与击落天空中的无人机相比，这样的安全措施同样有效却不那么激烈。
他表示，无人机探测对于防范恐怖袭击一直很重要，但随着无人机越来越便宜、越来越容易为非国家组织和个人所获得，它变得愈发重要了。
例如，2015年，一架商用无人机降落在白宫的草坪上，雷达未能及时探测到它。据《航空航天杂志》报道，五角大楼近日宣布，国防部将授权美军在某些情况下击落无人机。
马赫达维不能透露哪些安全保卫行动在使用Sensofusion的技术。但他表示，无人机拦截技术曾用于压制一架正飞往某欧洲国家境内两位国家领导人会晤地点的小型UAV。
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