希腊前财长认为资本主义正在走向终结

英媒称，希腊前财政部长亚尼斯·瓦鲁法基斯认为，资本主义正在走向终点，淘汰它的正是它自己。
据英国《独立报》网站10月18日报道，这位前经济学教授在英国伦敦大学学院发表演讲时说，巨型科技公司与人工智能的崛起将导致现有经济体系陷入崩溃。
报道称，瓦鲁法基斯认为，谷歌、脸书等科技公司的资本其实是消费者购买和制造出来的，这种现象为历史上首见。
他说：“一开始，对技术的资金支持来自政府拨款；然后你每次在谷歌检索东西，你都在增加谷歌的资本。那么谁从资本中得到了收益？是谷歌，不是你。”
瓦鲁法基斯说：“所以现在毫无疑问，资本是社会创造的，收益却被私有化了。这种现象将和人工智能一道把资本主义推向终点。”
报道称，这位56岁的经济学家认为，新技术“创造的就业岗位将远远超过其摧毁的就业岗位”，这在资本主义诞生以来还是第一次。
“资本主义将会破坏资本主义自身，因为资本主义创造的技术将会淘汰公司与私有制生产方式。然后出现什么情况？我也不知道。”
瓦鲁法基斯认为，现在的经济形势“不具有可持续性”，担心“有毒民族主义”的崛起。他认为，政府应当为进入“后资本主义”时代做好准备，推行再分配福利政策。
他建议说，一个有效措施是从未来发行的所有股票中抽出十分之一，放入由民众共同拥有的“公共福利基金”，每位公民都可以享受由此产生的“全民基本红利”。
报道称，瓦鲁法基斯凭借在希腊主权债务危机中的表现一举成名，他曾率领希腊谈判团队与国际债权人商讨解决方案。
在希腊总理齐普拉斯表示接受欧盟债务偿还方案的条件后，瓦鲁法基斯辞去了财长一职，因为他认为自己在这件事情上“完全失败”。
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