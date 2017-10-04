身体死亡后大脑仍有意识
【英国《独立报》网站10月18曰报道】死亡现在变得更可怕了。科学家们说，人们是知道自己死了的，因为在身体的生命迹象消失后，大脑仍有意识。也就是说，从理论上讲，人甚至可以听到医生宣布自己的死讯。
这一观点是美国纽约大学兰贡医学院重症监护与复苏研究项目负责人萨姆•帕尔尼亚提出的。
他和他的团队正在对那些表面上已死亡但后来复苏的心脏停搏患者进行研究。这是这方面有史以来规模最大的研究。
一些参与该项目的患者说，即便在被宣布死亡后，他们对所有对话都有意识，还能看到周围正在发生的事情。这些病人的陈述后来得到了当时在场医务人员的证实。目前对死亡的定义是心脏不再跳动并且大脑供血终止。
帕尔尼亚说：“从技术上讲，就是根据这个来确定死亡时间，一切都以心脏停止跳动的那一刻为基础。一旦出现这种情况，大脑供血就会中断，意味着大脑功能几乎同时终止。”不过，有证据表明，人死时会爆发出一股脑能量。
2013年，美国密歇根大学的研究人员对9只被麻醉的实验鼠诱发心脏病，然后观测它们的大脑电信号。在这些实验鼠临床死亡后，研究人员看到了一段与“应急状态”相关的短暂脑电波。
帕尔尼亚说：“我们正在试图理解人类经历死亡时的确切体验，因为它反映的是所有人死亡时的共同经历。”
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