福特级易遭受攻击？研究报告称航母“越大越好”

美国《国家利益》双月刊网站10月16日发表戴夫·马宗达的文章《研究称航母越大越好》称，美国兰德公司的一项新研究得出的结论是，像福特级这样较大的航母要比较小的航母更有战斗力，生存能力也更强。
略小的7万吨级航母虽然运行成本较低，但这种航母的战斗力和生存力也较为逊色。而且，研发和建造这样一艘航母的成本可能更高。比它更小的轻型航母的运行成本可能要低得多，但战斗力和生存力也要逊色得多。因此，此类航母并不划算。
兰德公司在研究中考察了四个选项，包括“福特级航母的缩水版CVN 8X”、7万吨级航母CVN LX、短距起飞垂直降落型4万吨级常规动力航母CV LX和2万吨级护航航母CV EX。在所研究的上述设计方案中，CVN 8X的战斗力最强，其性能与现役的福特级航母不相上下。不过，福特级仍然是更好且能力更强的航母，因为它的价格并高不了多少。
研究报告说：“福特级航母的缩水版CVN 8X能够提供与现役福特级航母类似的战斗能力。”
它说：“通过剔除只能略微提高战斗力的昂贵装备，未来可能有机会降低成本，但类似的取舍也很可能出现在当前的项目中。”
CVN LX的战斗力也与福特级航母相当，但在生存力方面作出了取舍。
报告说：“CVN LX的概念版改款能够提供一支战斗力接近于当前水平的完整的舰载航空联队，但武器和航空燃油在执行基本任务时的持续能力较为逊色。”
报告说：“它不能提供与福特级航母一样的舰载机出动架次率（SGR），在某些环境下的生存力较差，冗余度也较低，而这些因素可能会导致不同的行动理念。虽然我们没有描述生存力降低的影响，但这是一大局限性，必须在它和可能节省的成本之间进行权衡。”
CV LX和CV EX被评定为不具备足够的战斗力和生存力。
报告说：“从长远来看，当现役航母退役时，CV LX对航母部队来说不是一个可行的选项，除非它被取消的能力被配置到联合部队的新型平台上，而这样做的成本很高。”
就成本而言，CVN 8X只能节省极少的成本，因此继续按原计划建造福特级航母也许是更好的选择。
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