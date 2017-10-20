中国患者做双眼皮手术被索60万？韩调查整容医院宰客乱象

韩媒称，韩国国会保健福祉委员会日前在对保健福祉部进行的国政监查中发现，整容医院对非受保治疗的收费存在严重的宰客现象，韩国政府有必要对有关问题进行整顿。
据韩国《亚洲经济》网站10月19日报道，韩国保健福祉部18日表示，相比于“疾病治疗”，美容、整形手术大多是患者自己的选择，因此大部分的整容费用不在医疗保险的报销范围内，属于非受保治疗手术。非受保治疗的手术种类较多，手术的费用也多由医生自主决定，因此部分整容医院里的宰客行为屡禁不止。
报道称，去年4月份，一名中国籍患者赴韩国接受双眼皮手术之后，因为对韩国的医疗行业不甚了解，被医院方面索要了1亿韩元（约合人民币60万元）的手术费，该案件一时引发热议。
报道表示，韩国保健福祉部的相关负责人称，加大力度整顿医疗市场上乱收费现象是政府的基本方针，但由于美容、整形等手术与一般的手术性质不同，因此在进行整顿之前，政府需要首先制定实情调查方案，将对与患者安全息息相关的问题进行调查，就患者与医院之间是否签订了医学性的、自主性的合同关系等问题进行全面的考虑，综合探讨实情调查方案。
报道称，就政府的有关表态，大韩整形手术外科医师协会方面表示欢迎。协会方面称，因为部分“黑心医生”的行为，使得国民对整形医疗行业产生了极大的误会，希望政府能够积极展开调查，还原真相。业界分析认为，最近多数整容医院面临经营困境，医院盈利状况并不乐观，许多整形医院希望借此机会改善行业形象。
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