自嘲新加坡乡巴佬的李显龙 体验了回刷脸技术

曾经感慨中国电子支付发展迅速、自己的国民则像是“乡巴佬”的新加坡总理李显龙，在到访中国之际，再次领略了中国的高科技。
据新加坡媒体21日报道，李显龙20日在北京进行国事访问期间，专程前往中关村清华科技园，亲自体验了中国公司研发的“刷脸”进门和增强现实等各项人工智能新技术。
而在一个月前，李显龙曾在2017年新加坡国庆群众大会演讲时，提到新加坡人力部部长林瑞生在上海街头买栗子不识二维码支付，还以为是摊贩提供给顾客的特别优惠的事例。李显龙当时谦称新加坡人是“乡巴佬”，并称赞中国电子支付领域发展迅速，新加坡需奋起直追。
据报道，李显龙20日在人工智能公司商汤科技（Sense Time），了解了“刷脸”科技如何改变中国的安保、金融服务、智慧商业等领域。该公司主要专注计算机视觉和深度学习原创技术。
据商汤科技官方微博上的消息称，李显龙在该公司体验刷脸门禁、互动广告机等人脸识别技术应用，对该公司人脸识别及安防、智慧零售、自动驾驶等各项人工智能技术表示称赞。
《海峡时报》21日报道，商汤科技还展示了技术的军事应用情况。新加坡国防部长黄永宏从中了解了，在军事资产和地形及地势数据方面，如何应用人工智能分析卫星图像。此外，技术还可在减灾中派上用途，例如绘制道路状况地图以及检测裂缝。
此外，报道还称，商汤科技展示的人工智能应用，比如使用面部识别作为认证方法，也与新加坡正在开展的三大项目有关。这三大项目分别是智慧国全国传感器系统、安全电子支付以及全国身份认证三大关键基础平台。报道称，新加坡计划推进展开的三大项目平台，均在商汤科技技术的涉及范围内。商汤科技为李显龙总理展示的多项技术，新加坡一直以来也在智慧国愿景下推进研发。
《海峡时报》称，李显龙此前曾表示在无现金支付等蓬勃发展领域需向中国学习，此次访问这家关注人脸识别、大数据分析和深度学习等领域的人工智能公司，身体力行地做出了榜样。
事实上，在人工智能领域，中国和新加坡都是不可忽视的力量。
《纽约时报》2017年2月的报道就写道，美国对中国的发展也许正在建立新的认识。去年10月，一份关于人工智能的白宫报告有多个脚注提到，中国发表的研究论文数量已经超过了美国学者。
泰晤士高等教育副刊2017年5月22日引用在学术界颇具权威的爱思唯尔（Elsevier）SCOPUS数据显示，尽管中国在数量方面得分很高，但加权引文影响力仅排到全球第34位。而在引文影响力上，新加坡南洋理工大学则表现不俗，排名为全球第三，仅次于美国麻省理工学院和美国卡耐基梅隆大学。
2017年7月，中国国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，规划提出中国人工智能的“三步走”策略，并制定了到2030年成为世界主要人工智能创新中心的目标。今年5月，新加坡国家研究基金会则推出“国家人工智能核心”（AI.SG）计划。该基金会表示，将在未来5年对这个计划投资1.5亿新加坡元（约合7.35亿元人民币）。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost