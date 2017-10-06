新加坡4男大生性侵2台女虽判缓刑暂时回不了国

4名20多岁的新加坡男子去年底邀约2台女喝酒，却趁2女喝醉后性侵，1男在侦查时即以1万5000元交保，另3男羁押禁见，法院辩论终结后也以6至7万元具保获释，4人目前仍限制出境。
由于4人已与2女达成和解，赔偿金全数交付完毕，士林地方法院今依趁机性交判刑4人1年8个月至1年10个月不等，均获缓刑，仍可上诉。
因4人是外籍人士，判决确定后，检方可依法将他们驱逐出境。
4名新加坡男子趁2女喝醉後性侵，被判有罪均獲緩刑。前排右為王琨駿、前排左陳俊穎、二排右劉偉城。（資料照，記者黃捷攝）
4名新加坡男子趁2女喝醉后性侵，被判有罪均获缓刑。
前排右为王琨骏、前排左陈俊颖、二排右刘伟城。
士林地院指出，刘玮城自2016年8月起在北部某大学当交换学生，王琨骏、陈俊颖、林炜轩则于同年12月7日来台，与刘相约自助旅行，预计12日离境。
刘10日时在夜店认识台女小芳（化名），为欢送王、陈、林回国，11日透过LINE邀约小芳到租屋处饮酒聊天，小芳与女友人小文（化名）讨论后，决定在小文陪同下赴约。
6人当晚在租屋处1楼客厅一同玩掷骰子等游戏，约定输家喝啤酒惩罚，凌晨时分小芳、小文已不胜酒力，醉倒在客厅沙发上，4男将2女分别带往1楼、2楼房间休息后，刘、王、陈各自进入小芳房间性侵她，林则另外性侵小文。
检察官起诉原认为，刘、王、陈「共同」性侵小芳，但因3人皆称性侵小芳时无其他人在场，且刘得知王也性侵了小芳，曾向他人表达不悦，因无证据指出3人有商量犯案，认定他们为独立犯案。
由于刘、王二度进房间性侵小芳，合议庭认为犯行较重，刘又是主约者，因此判刑1年11月最重，王则是1年10月，2人缓刑5年，另判陈1年9月，林则因小文未提告，判1年8个月最轻，2人缓刑4年，4人缓刑期间均付保护管束。
合议庭认为，4人并无前科，且已与2女达成和解，2女也具状表示不再追究，另考量4男原为大学在学学生，限制出境处分使他们确定无法继续学业，其中3人又在异乡遭押8个月，已是十分严厉的教训，因此予以缓刑。（自由时报）
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