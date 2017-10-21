中国投资巴尔干半岛 英媒：打造“一带一路”东南欧桥头堡

英媒称，中国在希腊及巴尔干半岛国家投资数十亿美元，将“新丝绸之路”由地中海引向欧盟的核心地区。
英国广播公司网站10月20日刊登题为《中国在巴尔干投巨资 打造东南欧桥头堡》的报道称，近年来，中国资本正在大规模涌向欧洲，许多具有重要战略意义的基础设施项目都吸引了中国投资者。在巴尔干地区，这一趋势尤为明显。
报道称，中国“一带一路”战略涵盖巴尔干半岛的港口、机场、道路、铁路升级。此外，中国也将包含钢铁厂等产业带到塞尔维亚的首都贝尔格莱德。
去年，中国国有的中国远洋海运集团收购希腊靠进雅典的比雷埃夫斯港。中国远洋海运集团在比雷埃夫斯港投资以强化容量以及与欧盟的贸易。
中国人一直对比雷埃夫斯港有浓厚兴趣。该港口是从日渐兴盛的苏伊士运河货运进入地中海的第一个主要港口，而且它的水深能够航行最大体积的货轮。
比雷埃夫斯港的副经理涅克塔里欧斯·德梅诺波罗斯说，中国在比雷埃夫斯港的投资接管集装箱码头之后，呈现显著的增长。
“2016年我们处理了370万个六公尺高的集装箱，“他表示。”比我们在2009年处理的数量多出两倍。而且我们将会扩大集装箱码头，创造能够容纳720万个集装箱的空间。所以数量还会再上升。”
报道称，和中国人一起工作的希腊人强调中国与希腊在文化关系上的重要性，位于雅典的希腊中国经济委员会的成员福蒂斯·普罗瓦塔斯说。
“我很惊讶在中国有这么多人知道古希腊文化并且非常尊重它。中国人尊重西方文化是因为他们认为──而且我认为是真的──这是古希腊文化的延续。”
他也表示，中国有大举投资希腊的计划，包含收购及扩大雅典机场。他也表示中国会将位于巴尔干半岛国家的铁路升级，特别是在马其顿和塞尔维亚周边。
普罗瓦塔斯欢迎中国前来投资。普罗瓦塔斯还说：“欧洲希望和中国有经济合作，但是以与我们不同的方式。”
“我们没有那些产业，所以我们和中国不存在竞争关系，我们欢迎中国人来这边制造汽车和其他产品。这和欧洲其他地方不一样，那些地方有竞争者。”
报道称，希腊政府认为，希腊努力从严重的金融危机中复苏，中国的投资会是重要因素。
但希腊官员强调中国不会获得优惠待遇，而且希腊会恪守身为欧盟成员国必须遵守的规则。
希腊经济部副部长斯特吉欧斯·皮齐拉洛斯说：“我们认为希腊应该把握中国这个机会，我们的策略是利用我们的地理优势来吸引外国投资者。”
“显而易见，中国会希望有个面向欧洲市场的通道。在这一点上，希腊同时是欧盟和欧元区的成员，我们会一直尊重欧洲的规定。”
中国也在巴尔干半岛东部投资，其中包含塞尔维亚。
塞尔维亚总理安娜·布尔纳比奇表示，欢迎中国投资。她说塞尔维亚已经有许多中国投资者，包含铁路和陆路。
塞尔维亚也申请加入欧盟。布尔纳比奇说：“中国想和欧盟关系更紧密，欧盟市场和塞尔维亚都希望成为‘一带一路‘的核心国家，因为这对我们的GDP增长很重要，这是我们当今首要的目标。”
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