    • 2017年10月21日

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    女士取钱银行失误多给1600，储户：离柜概不负责

    星期六, 十月 21, 2017

    浙江慈溪的秦小姐在横河某银行取了22400元，银行的柜员却给了她24000元。事后，银行向秦小姐讨要多给的1600元钱，遭到秦小姐拒绝。银行以“不当得利”为由，将秦小姐告上了法庭。

    日前，慈溪法院开庭审理了此案。

    事情发生在今年2月7日。当天中午，秦小姐去横河某银行，要求取22400元。

    谁知，柜员一时失误，点了24000元给她，还给了她一张“取款金额22400元”的取款凭证，要她签字。

    秦小姐拿到钱，也没数，签完字就走了。

    当天下午，银行结账时，发现了这一失误，马上联系了秦小姐，要她归还多给的1600元。

    秦小姐没有理会。她认为，在这件事上，她没有过错，而且银行规定储户钱“离柜概不负责”，在这件事情上她也遵循“离柜概不负责”。

    几次催讨无果，6月26日，银行将秦小姐告上慈溪法院，要求返还不当得利款1600元。

    银行提供的监控显示，当天柜员确实多给了1600元。

    而秦小姐坚称，取款凭证上只写着22400元，不能就此断定多给了1600元，即使确实多给了，那也是银行自身的过错，应该由银行承担，不能转移到储户头上。 

    对此，你怎么看？

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