IS作战细节曝光：用无人机轰炸 庞大隧道里还有Wi-Fi

外媒称，在伊拉克北部城市摩苏尔7月份获得解放后，美国和支持伊拉克政府军的联盟军队了解了更多关于“伊斯兰国”（IS）的活动细节。其中一个有趣的情况就是，这个恐怖组织利用四旋翼无人机进行轰炸和监视。
美国《华盛顿时报》网站10月18日报道称，该组织以军事风格的队列操作这些无人机，而且为这些无人机编制足够完善的电子程序，使它们接收的电子信号被破坏后仍能完成任务。
报道称，每架无人机的造价大约在500美元左右，被利用投掷炸弹，而且还曾击中一个携带弹药的车辆，从而导致了一系列二次爆炸，这一视频画面被另外一架无人机拍摄到，并被“伊斯兰国”的宣传机构上传到网上。
报道表示，同样，“伊斯兰国”还在摩苏尔建设了一套庞大而且极其复杂的隧道构造，里面甚至有Wi-Fi，让恐怖分子可以在地下进行联络。这套隧道包括一些小道，有的隧道大得可以走卡车。
报道称，此外，在隧道的挖掘过程中，“伊斯兰国”还会偶然发现摩苏尔古代文明的遗迹。
报道称，在占领摩苏尔时，“伊斯兰国”还使用脸书和推特网站，主要是用于宣传。联盟军队通过监控他们在推特上的帖子，就可以跟踪到该恐怖组织的许多活动。
不过，报道认为，美国和联盟军队无法利用脸书网站对抗“伊斯兰国”在伊拉克的活动，因为美国规定禁止利用美国公司进行信息战。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost