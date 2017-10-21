喜欢巴厘岛吗？印尼为吸引中国游客欲再造10个巴厘岛

外媒称，中国今年很可能取代新加坡，首次成为印度尼西亚最大的旅游市场。今年头8个月，来自全球第二大经济体的游客数量增长46%，达到140万人次。
彭博新闻社网站10月20日报道称，印尼总统佐科·维多多希望通过这种需求将旅游业转变为未来几年的发展引擎。为此，他想打造除巴厘岛之外的旅游目的地。巴厘岛被称作“诸神之岛”，那里的热带沙滩、火山和著名的寺庙一直是印尼旅游的主要卖点。
印尼旅游部长阿里耶夫·叶海亚在雅加达接受采访时说：“全世界都在关注中国市场。毫无疑问，增加游客数量的最简单办法就是瞄准中国。”
报道称，印尼目前吸引了中国每年超过1.2亿人次出境游客的约1%，阿里耶夫打算将这一比例扩大一倍，准备在中国的一些重要地方进行宣传推广。他说，这是一个会带来巨额收入的“金矿”，但也需要巨额投资。
报道表示，作为其开发印度尼西亚群岛（包含1.7万多个岛屿）设想的一部分，印尼总统已制定雄心勃勃的基础设施建设规划，还提出了一个把旅游业作为国家未来繁荣重要组成部分的计划。他面临着为经济发展寻找新增长点的压力。
报道介绍说，印尼政府宣称要在2019年使外国游客人数增加一倍，达到每年2000万人次，同时在巴厘岛之外增加旅游目的地。巴厘岛在今年头8个月吸引了近400万人次的游客，占同期赴印尼的900万人次游客的近一半。为此，佐科打算建设10个新巴厘岛——这一战略包括开发从该国西部苏门答腊岛到东部马鲁古群岛的基础设施。
报道认为，对于一个仍严重依赖棕榈油和煤炭等大宗商品的经济体而言，旅游业是一个扩大政府外汇收入的方法。
报道称，阿里耶夫表示，佐科的计划将使旅游业对国家经济的贡献由去年的4.5%增加到2019年的7.5%。同期的旅游收入预计将增长60%以上，达到200亿美元，就业岗位将从1180万个增加到1300万个。
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