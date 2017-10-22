十九大吁华侨尊重所在国法律和文化

综合讯，一名中共高官说，中国鼓励海外中国人和当地公民加强交流，尊重他们的法律、文化和习俗，就像我们要求在华外国人这么做一样。
中共中央统战部常务副部长张裔炯说，我们要求华侨尊重居住国的法规、文化、历史和生活方式。
新加坡海峡时报指出，中共中央统战部主管中共与国内外，包括港澳台，非中共的个人和机构的关系。
十九大新闻中心日前举行记者招待会，中共中央统战部常务副部长张裔炯在记者会上说，我们在海外有大批的华侨，我们在外面的华侨是历史形成的，改革开放以后，又有一批新的中国人定居海外，历史上中国还有一批中国人远涉重洋到了世界各国，他们有着中国的血统，但是他们已经没有中国的国籍，他们成为了海外的华人。
张裔炯指出，我们对华侨、华人的政策非常明确，我们欢迎他们和当地的驻在国的公民们加强交流，我们要求首先要尊重驻在国的法律法规。同时我们要求尊重驻在国的文化、历史和生活习俗，就如同我们希望在中国大陆工作生活的外国人一样，要尊重中国的法律法规，中国的历史、文化和民俗。
他同时说，我们也积极鼓励他们回到他的祖国或者祖籍国，回来参观访问、旅游，了解自己的祖籍国和自己祖国的人情风貌和社会的发展，也能够在为伟大祖国或者自己亲近的祖籍国的发展做一些贡献。我们鼓励华侨华人，要尊重驻在国的法律法规，要成为在当地社区受欢迎的华侨华人。
张裔炯是在回答记者有关统战部动员海外华侨维护中国核心利益的提问时作上述回答的。
当时在记者会上，美联社记者问道：“您在刚才的开场白提到，统战部的工作是动员广大海外的中国侨胞，维护中国核心利益，有报道称，在澳大利亚、新西兰，中国统战工作影响到当地媒体以及国家主权和政治体系，您如何回应？”
在记者会上，张裔炯也说：“香港同胞、澳门同胞、台湾同胞、海外侨胞都是与祖国大陆同胞血脉相连的中华儿女。十八大以来，统一战线着眼实现中华民族伟大复兴，最大限度地扩大团结面，广泛凝聚海内外中华儿女助力国家改革发展、捍卫国家核心利益。”
他指出，统战部也引导华侨共同致力于国家现代化建设与和平统一大业，推进全球反“独”促统运动，传承和弘扬中华民族优秀文化，增进中国人民与世界各国人民的友谊。
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