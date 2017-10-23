Adidas用机器人造的跑鞋伦敦首发，全面自动化生产时代将到来？

阿迪达斯在伦敦发布了第一款由工厂Speedfactory制造的跑鞋。这个位于德国的工厂也是阿迪达斯的第一个机器人工厂。
新款跑鞋名为AM4（Adidas Made For），据称是基于运动员数据而设计出来的轻量运动鞋，可提供最舒适的穿着体验。它还将以一整套城市系列亮相，伦敦版AM4LDN之后，将有五个版本陆续发售，分别为巴黎版 AM4PAR、洛杉矶版AM4LA、纽约版AM4NYC、东京版AM4TKY和上海版AM4SHA。
在德国之外，阿迪达斯的另一个Speedfactory也即将在乔治亚州的亚特兰大起用。阿迪达斯希望通过它们为特定市场做小批量的生产和设计，未来这种定制化的服务会进一步落实到个体消费者身上，实现真正不同于流水线产品的定制，同时也能对多变的流行趋势做出快速反应。
“采用这种全新的技术可以让我们颠覆已有的模式，并尽可能快地为消费者提供产品。”阿迪达斯鞋类采购总监David Drury在接受路透社采访时称。
目前，阿迪达斯主要依赖亚洲工厂（以中国和越南为主）的100多万工人，每年生产约6亿双运动鞋和其它运动品。如今，阿迪达斯正将部分制造工作转移到它的主要市场附近，以更快地提供新产品，同时也能降低日渐上涨的员工工资和高昂的运输成本。
当前，阿迪达斯大部分产品从设计、生产到发货，前后最多需要18个月。阿迪达斯希望通过全自动的机器人生产，把周期缩短到45天。
定制款的售价也会高于普通款。据了解，AM4LDN登陆伦敦市场的目标售价达到169.95英镑（折合人民币1483元）。
阿迪达斯的对手耐克也在设法缩短产品的生产实践。上个月，耐克在纽约发布了一间工作室，在那里消费者可以挑选自己喜欢的颜色和样式，并在90分钟内拿到成品。
不过，就目前的情况来看，全自动化机器人工厂产能还很低，因此在今后五到十年内，不太可能实现全面自动化生产。
根据阿迪达斯的预计，Speedfactory 投入生产后，未来每年通过机器人可生产出100万双球鞋，但2016年阿迪达斯总共生产了3.6亿双运动鞋。
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