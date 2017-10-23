马英九：台湾都知道“独立”不必要也办不到

马英九22日上午在“第二届两岸孙学研究青年学者论坛”针对中共十九大涉台政策表示,外界预期大陆会更强势或订出期限，但都没有发生；态度相对来讲，不算特别严厉，但立场非常坚定，“独立”绝对不容许。相信9月26日赖清德院长谈话是口误，不是真的想推动“独立”，今天的台湾，大家都知道“独立不必要也办不到”。
马英九出席“第二届两岸孙学研究青年学者论坛”，致词时分别从三民主义的民族、民权、民生主义比较两岸现况，并代为颁发2017年“陈守仁孙学研究中心”研究成果奖给得奖者；和所有与会者、包括大陆青年学者在内一起合照。
马英九在致词后询问与会者有无问题，台下沉默，主持人、陈守仁孙学研究中心主任、澳门理工学院名誉教授邵宗海再度询问有无其他问题，陆媒提问马英九对中共总书记习近平在中共第19次全国代表大会上发表报告的看法。
马英九表示，这个报告很长，外界预期大陆会更强势，美方甚至认为会订出期限，但都没有发生；态度相对来讲，不算特别严厉，但立场非常坚定，“独立”绝对不容许。
他说，今天的台湾，大家都知道，“独立”不必要也办不到，主张“独立”的民进党已经执政，如果有什么理想都可以实现，但到现在一个都没有动，民进党也了解这不是台湾人民最需要的东西；刚好今天看到西班牙中央政府决定取消加泰隆尼亚的自治地位。
他指出，如果台湾“宣布独立”，现有20个“邦交国”，不知道会少掉几个，对台湾一点好处都没有。7年前他与蔡英文辩论两岸经济合作架构协议（ECFA）的问题，后来有美国媒体访问他为何不宣布“台湾独立”？他当时回答说，有听过哪个国家两次宣布“独立”的吗？“独立“实际上没有必要，也做不到，若要分离要到哪里去？台湾遭遇困难会远比现在多。
马英九讽“行政院长”赖清德9月26日的“台独”工作者说法时，一度口误把“赖院长”说成“蔡院长”。他说，相信赖院长是口误，不是真的想推动“独立”；希望大家都看清情势，往后来看，我们面对的情况，要嘛维持现状，要嘛与大陆讨论统一的问题，但到目前为止，和大陆讨论统一的时机似乎并没有成熟，大部分台湾人民不觉得时机到了，这件事不一定要那么急，要循序渐进，才有可能水到渠成，如果压苗助长，欲速不达。（星岛环球网）
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