特朗普：如果没有社交媒体，我就当不上总统

特朗普在社交媒体上所发言论频频引发争议批评，但他本人却很感激社交媒体带来的关注度，甚至还把成功入主白宫归因于社交媒体。在美国“福克斯商业新闻电视台”22日播出的访问中，特朗普表示，社交媒体可以让他绕开那些对其非常不公平的媒体，直接与支持者沟通。
“老实说，如果没有社交媒体，我怀疑自己是否能待在白宫。”特朗普在节目中称，他在脸书、推特和Instagram上的账户是一个“巨大平台”。他说：“如果有人说我坏话，我能(在社交媒体上)马上回应，否则根本没办法发出自己的声音。”特朗普认为，推特就像是一部打字机，他一按发送，粉丝就能立即看到。
统计显示，特朗普推特账户共有3400多万粉丝，自今年1月20日上任以来，他共发出1026条推特。特朗普发推特的时间多集中在早上，而一周中，周日是其发推特最多的日子。由于特朗普发的文字经常包含事实性错误和人身攻击，他的推特经常成为网友热议的话题，甚至还引发法律诉讼。路透社报道称，共和党内若干大佬经常敦促特朗普不要在推特上乱说话，特朗普自己也承认，一些“朋友”建议他别再玩社交媒体了。但似乎这些谏言并不能动摇他成为一个“社交达人”的心。（新华网）
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