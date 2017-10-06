马来西亚总理：商讨中 近期将宣布增建华小数目

据马来西亚《光华日报》报道，马来西亚总理纳吉布披露，教育部长已与马华总会长与民政党主席进行商讨有关在华裔人口剧增地区增建新华小的课题，并将在近期内做出新建华小数目的宣布。
他强调，他承诺过政府会考虑这事(增建华小)，并正面看待，教育部长正积极处理，即将会有宣布。
他说，在国阵政府的执政之下，将会增建华小。他21日出席全国华青高峰会对话会时，在问答环节，如是披露。
上月中旬，他在出席马华所主办的华社爱国大集会时，向华社做出增建华小承诺。
纳吉布也说，华小学生必须加强马来文的掌握能力，这是因为马来文是国语，它有助于加强国人的团结；而国人也可以通过马来文来交流，以加强彼此之间的沟通。
较早时，他强调政策承袭的重要性，而各源流学校的存在，早在马来西亚独立之前，先贤就已确立的宪法或政策，今日政府不能改口说不要华小，去改变国家的基本原则，否则会有很大的问题。“因此，我们会继续支持华小，不仅是维护华小，还会支持华小。”
他也提到，实际上，他是拨款予华小最多的总理，在出任教长时，也废除了1961年教育法令第21条B阐明，即教长有权关闭华小及淡小，改制成国小。
“(当时)我承担起政治的风险与勇气去做出这项决定，如果我只关注本身在巫统的人气，我不会这么做，因为我相信先贤们所做出的决定。”纳吉布说，先贤们的智慧，决定了马来西亚采取容纳的政策，而不是同化政策。（环球网）
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