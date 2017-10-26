中共十九大修改党章意义深远

境外媒体称，中共在北京召开的党代会上将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写进党章。这16个字对中共和中国的未来都具有重要意义，发出了明确的信息。
香港《南华早报》10月25日发表社论称，中共十九大确定了新一届领导层，他们的使命是推动实现习近平提出的蓝图。他们将以被写入党章的“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导。
文章称，此次大会具有决定意义的成就是，为中国进入习近平提出的“新时代”提供跳板。这个蓝图将分两个阶段逐步实现，到2035年基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
文章表示，“习近平新时代中国特色社会主义思想”涵盖社会、经济和安全问题，从坚持党对一切工作的领导到坚持全面深化改革、坚持新发展理念、坚持全面依法治国、坚持人与自然和谐共生，到坚持“一国两制”和推进祖国统一等诸多方面。
美国《纽约时报》网站10月25日发表文章认为，中共在北京召开的党代会上将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写进党章。有一个关键词是“新时代”，习近平发出信号，他将把中国推向一个新时代。中华民族伟大复兴是写入党章的“习近平新时代中国特色社会主义思想”的核心内容，这个目标已经在指导习近平加强军队建设以及提高中国在全球事务中的形象等政策。
据德国《法兰克福汇报》网站10月24日报道，中共党代会一致同意把“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入党章。习近平在此次党代会开幕会上已经详细阐述了这一思想的内涵，并提出到本世纪中叶将中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
报道称，来自黑龙江省的一名代表说，“习近平新时代中国特色社会主义思想”被写入党章符合党员的愿望，也得到完全支持。一名来自贵州省的女代表说，很自豪能够参加此次党代会，她将贯彻大会决议。
另据拉美社10月25日报道，“习近平新时代中国特色社会主义思想”已经是中共党章的一部分，并清晰指明了建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的路线。十九大报告还强调营造风清气正的良好政治生态，以“零容忍”态度惩治腐败，增强党自我净化能力。
报道称，在闭幕会上，习近平强调：“处在这样一个伟大时代，我们倍感自信自豪，同时也深感责任重大。”
德国《斯图加特日报》网站10月24日发表文章称，贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”将带来全球均可察觉到的影响。习近平时代下的中国将是不同于以往的另一个伙伴。不惜任何代价实现经济增长的模式已成为过去。中共通过了一个旨在提高生活水平和可持续性的发展计划。这并非空口承诺，而是保持共产党作为优秀执政者可信性的必要政策。文章称，在外交上，整个国际社会必须做好思想准备，迎接一个对自身实力极为自信的中国。
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