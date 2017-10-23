马来西亚资深评论员：中国经济的发展将惠及更多国家

22日，马来西亚《使者报》资深新闻评论员阿兹曼·阿努尔给本台发来题为《中共十九大及其对马中关系的影响》的文章，积极评价过去5年来中国共产党领导中国在各领域取得的发展成就，认为中共十九大的召开意义重大。
文章说，举世瞩目的中国共产党第十九次全国代表大会正在北京召开，习近平在大会上作的报告，对中国未来发展做出了规划。中共十九大还将选举新一届中共领导集体。这些都显示出十九大是一次具有重大意义的会议。
阿兹曼·阿努尔在文章中表示，马来西亚执政党马来民族统一机构（巫统）应中共之邀派出代表出席了十九大，这让巫统感到非常荣幸。他认为此举将有助于进一步推动双方党际交流，增进政治互信和相互了解，也是两国互为好邻居、好伙伴的重要体现。近年来，马中两国执政党间交流日益密切，政治互信不断加强，为推动双方发展战略对接，深化各领域务实合作奠定了坚实基础。
文章指出，近5年来，马中双边关系发展步入更为成熟、稳健和全面的崭新阶段。两国在政治、经济、文化和安全等领域的合作迅速提升，为两国人民带来了实实在在的好处。目前，中国企业已成为马来西亚建筑业和制造业的重要合作伙伴。凭借在资金、技术和售后服务等方面的优势，中国企业在马来西亚获得了良好的口碑，并带动了当地的经济发展。
文章高度评价中国推出的包括“一带一路”倡议在内的诸多促进各国合作的重大举措。马来西亚是本地区最早响应“一带一路”倡议的国家，并期盼在该倡议框架下，进一步增进同各国在贸易和基础设施领域的互联互通，推动发展战略对接，实现共同发展。
阿兹曼·阿努尔还提到，2015年至2017年，他连续3年参加由中国国际广播电台组织的“中外记者丝路之旅”采访活动，到过北京、西安、敦煌、西宁、成都等地，亲身感受到中国的发展，特别是在基础设施建设和公共交通方面，中国已处于世界领先地位。他相信在中共十九大之后，随着“一带一路”建设的推进，中国经济的繁荣发展还将更多惠及其他国家。（国际在线）
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