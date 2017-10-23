俄媒关注“海水稻”在中国上市销售:让盐碱地变成米粮仓

俄媒称，中国学者们在农业领域取得了从未有过的进步：他们学会了如何在咸水中种植水稻，地点在中国山东省青岛市的黄海之滨。这是俄罗斯《生意人报》记者、中国问题专家米哈伊尔·科罗斯季科夫向本社介绍的。
据俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月21日报道，中国共有约100万平方公里的盐碱地，植物难以在这种不利环境中生长。中国的盐碱地面积大约相当于一个埃塞俄比亚，现在这种土地也可重新进行农业轮作了。
报道称，被誉为“中国杂交水稻之父”的袁隆平向中国媒体表示，如果能够利用哪怕是十分之一的盐碱地，那么全国的水稻产量将增加20%以上，也就是增加5000万吨，足以养活两亿人。
报道称，新型海水稻专利权属于袁策生物科技有限公司，该公司的命名旨在向研究水稻的学者袁隆平及与他合作的团队致敬。袁策生物科技有限公司所售稻米品牌为“袁米”，也是为了尊重袁隆平及其主张。海水稻售价为每千克50元人民币，是普通稻米价格的8倍。那些决定品尝海水稻的人证实，其味道与普通稻米有区别，但他们不认为这种味道是令人不愉快的。
报道表示，海水稻目前仅在网上销售，每袋重量从1千克到10千克不等。袁策生物科技有限公司从8月起接受订单，此后共有1000人表示有意订购这种非同寻常的稻米。
科罗斯季科夫在为俄罗斯卫星通讯社所作评论的最后指出，中国农业科学院的一位教授表示，海水稻之所以价格高，原因可能不仅在于它具有异域风情，还有益于健康。“海水是在水稻中存活的细菌的天然杀手，这降低了使用农药的必要性，使水稻更有机。”
报道称，该教授指出，海水稻的研发者刚刚踏上征途：目前水稻不是在纯海水中生长的，而是在高度稀释的海水中生长的，含盐量仅相当于海水的五分之一。但他相信，这一想法具有光明的未来：它有助于把无生命的荒漠变成稻田，在出现规模效应后，海水稻的价格也会逐渐降下来。
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