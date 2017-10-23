人脸识别是科幻产品吗？法媒：在中国这只是生活的一部分

法媒称，从卫生纸架到快餐店、旅行以及打击犯罪活动，中国在很多领域广泛使用脸部识别技术的行为在世界领先。
法新社10月18日刊登题为《脸部识别是科幻产品吗？在中国不是》的报道称，上海和中国其他城市最近开始使用脸部识别技术来逮住那些违反交通规则的人。在上海一些十字路口乱穿马路的人会在附近一个大屏幕上看到自己的图像，让自己在公共场合丢人，他们必须缴纳20元罚款才能使自己的图像从大屏幕上消失。
报道称，42岁的某医院吴姓女职工说：“我可以接受这种事。犯规者最终可以当众被抓住，我想这是执法的一种方式。”
报道称，警方说脸部识别技术使国家变得更安全了。最近，在青岛国际啤酒节期间，警方将“脸部识别系统”应用于安保工作，效果显著。
报道称，北京天坛公园的公园管理者走得更远，他们年初在公园卫生间安装了脸部识别装置，为的是抓住偷卫生纸的人。
报道称，如果某些人很快回来取更多卫生纸他们就会被认出，他们的机器会礼貌地拒绝并给出如下建议：“请稍后再试。”
报道称，北京师范大学安装了脸部识别装置以确保只有学生才能进入宿舍楼。银行开始在自动取款机上使用脸部识别而不是银行卡，旅游业和娱乐业也看到了机会——中国南方航空公司今年开始废除登机牌而支持使用脸部识别系统。
报道还注意到，在中国的肯德基经营者引进了“微笑付款”系统，允许在肯德基餐厅用餐的顾客通过与支付宝相连的面部识别系统来付账。回到上海，政府发起了一个用面部识别系统来协助识别街上的人——主要是老人和病患——的计划，让他们与亲爱的家人重聚。
报道称，对面部识别系统的推动只是一项更广泛的高科技战略的一部分。
报道称，中国政府7月宣布了在2030年成为人工智能领域的世界领导者、打造规模近1500亿美元的本土产业的发展规划。
报道援引上海大学法学院教授岳林的说法表示，这一趋势主要是由诸如阿里巴巴、百度之类中国技术公司推动的。
法媒表示，岳林说：“面部识别的商业发展不会停止。企业工作的方式改变了政府工作的方式。”
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