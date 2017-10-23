一个称咖啡能“强身健体”，还能“延年益寿”的美国研究项目最近登上了国内各大网站，让咖啡爱好者们拍手称快。曾几何时，有人说咖啡会伤胃、上瘾、增加心脑血管患病率、引发癌症等，而现在这样的一篇研究又颠覆了大家的认知，开始推崇喝咖啡的生活方式。那么，咖啡到底怎么喝，才能更健康呢？
论证 ▎多喝咖啡未必长寿
美国这个研究结果显示，每天喝3杯咖啡的人比不喝咖啡的人更加长寿，原因为“咖啡中富含的抗氧化剂正是预防癌症的一剂良方”。另据报道，长期喝咖啡的人患心血管疾病、呼吸系统疾病、肾病、癌症和糖尿病的风险都更小。研究还说：“饮用量越大，越有益健康。”
然而，北京市营养源研究所的专家表示，这两项研究其实并不能证明寿命的延长、死亡率的下降完全是咖啡的功劳，两项试验样本量巨大，干扰因素很多，“举个简单的例子，喝咖啡多的人可能比不喝咖啡的人更富有，会将更多钱财、精力投入到健康方面，这些混杂因素都会对实验结果产生干扰。”
提醒 ▎三类人不宜喝咖啡
很多人把咖啡看成是“工作利器”，咖啡中的咖啡因确实可以刺激中枢神经系统、心脏和呼吸系统，让机体产生兴奋。尤其对于高强度工作的人来说，咖啡因其提神的作用而备受欢迎，“但是需要提醒的是，一旦咖啡因作用过去，人往往会变得更加疲惫。”
专家特别提醒，咖啡不适合儿童、孕妇、哺乳期妇女这三类人服用。首先，咖啡所含的咖啡因等物质对儿童的生长、神经发育不利。其次，对于孕妇来说，咖啡可以通过胎血屏障造成胎儿的过度兴奋，不利于安胎。最后，哺乳期的妇女摄入咖啡后，乳汁中会含有咖啡中的成分影响婴儿的生长发育。
释疑 ▎不必过分担心会上瘾
不少人都会担心喝咖啡上瘾会对身体造成损伤。对此，专家指出，其实咖啡的上瘾成分主要来自于它具有刺激性的风味，喝茶也会上瘾，但是它们的上瘾性都不大，适量饮用，无需过分担心。
值得一提的是，饮用过量的咖啡确实会造成不利影响，比如会影响钙的吸收，还会增加钙通过尿液的排泄。
对于本来就处于更年期的女性来说，经常饮用咖啡要注意骨质疏松的风险，因此专家建议，在喝咖啡的同时，可以多吃些含钙丰富的食物。（新华网）
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