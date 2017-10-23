韩国《中央日报》网站10月20日发表题为《成都加快打造中国西部科技中心》的文章称，近年来，成都吸引了大量科技公司落户，包括英特尔、国际商用机器公司（IBM）、戴尔、沃尔沃等大量全球领先的企业不断向成都聚集，并在这里设立了工厂或研发中心。
文章称，10月10日，全球医疗巨头美敦力的医疗创新中心项目奠基仪式在成都高新区举行，这是美敦力在成都高新区布局的第三个项目。
对于为何多次选择成都，美敦力董事长兼首席执行官奥马尔·伊什拉克给出了这样的回答：“凭借完善的行业基础设施、先进的科研与医疗中心以及充沛的人才储备，这座城市已成为中国中西部地区医疗行业当之无愧的高地和枢纽。”他表示：“成都在生物医药产业取得了空前瞩目的成就。我们将以成都为战略支点，来开拓中西部市场。”
文章称，医疗领域的飞速发展仅仅是一个缩影，成都正通过科技创新带动产业全面升级。作为西部经济活跃度非常高的城市，成都深知科技实力对一座城市发展的推动力。利用科技使这座城市获得经济发展的新动力，成为各方的共识。成都已将打造中国西部科技中心作为城市未来的方向之一。
文章称，近年来，成都吸引了大量科技公司落户，包括英特尔、国际商用机器公司（IBM）、戴尔、沃尔沃等大量全球领先的企业不断向成都聚集，并在这里设立了工厂或研发中心。
文章称，位于成都高新区的天府软件园是中国最成功的创业孵化园区之一。天府软件园每年向起步阶段的初创企业发放大约1亿元人民币的补贴，总补贴额共计10亿元。
今年1月到6月，成都新增科技企业6003家，预计高新技术产业产值4562亿元，专利申请量37010件，发明专利申请量14308件。一批领先国际国内的科技创新成果在成都相继诞生。
文章称，更优质的人才储备以及与北京和上海等城市相比更低的土地和劳动力成本，让成都有了打造科技中心的先天优势。
文章称，今年9月，美国著名智库米尔肯学会发布了中国最佳表现城市排名，该排名跟踪中国34个一二线城市以及226个三线城市的发展，成都再次夺冠。随着人力资源的聚集，政策优势的累积，这座城市未来还将释放出更多科技创新的潜能。
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