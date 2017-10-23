男子咳嗽半月咳出血以为得癌 医生:鸟粪感染

痰中带血，肺部阴影， 不是肺部肿瘤吧？
40多岁老刘（化名）惊恐万分，
医生发现：感染的这种少见病菌，是通过鸟儿粪便感染的。
家住浙东南的老刘，3个月前莫名的咳嗽、晚上会更加剧烈。刚开始他以为是得了感冒，配点药服用，结果咳嗽越来越厉害，痰中还带血。
当地医院胸部CT检查显示：左下肺部有阴影，医生怀疑肺肿瘤，需要做进一步详细检查。得知病情后，老刘惊恐万分，寝食难安，十多天就明显瘦了一圈。
老刘转院后，医生经过痰涂片，胸部增强CT等，排除了肺癌，考虑是感染性病变。
检查后发现，支气管肺泡灌洗液隐球菌荚膜多糖抗原为阳性，血隐球菌荚膜多糖抗原也显示阳性。根据影像学特点，最终确诊：让老刘担惊受怕的肺部阴影原来是隐球菌感染所引起。明确病因后，医生针对隐球菌感染，进行有针对性的药物治疗。不久前的复查表明，老刘左肺下叶团片阴影，已经有了明显好转。
详细询问病史了解到，老刘免疫功能低下，患有糖尿病、肾病，同时还和动物、鸟的粪便接触过，这就符合肺隐球菌病感染的发病特点。
免疫功能低下 应远离动物及粪便
医生介绍：隐球菌常存在于动物，像鸟鸽、鼠粪便、土壤、水果中，主要侵犯肺和中枢神经系统，也可侵犯骨骼、皮肤、黏膜和其他脏器。
隐球菌一般经呼吸道吸入人体，在肺组织内形成最初的感染灶，引起肺门淋巴结肿大。病原菌还可侵犯中枢神经，对脑膜和脑组织有亲和性，严重时甚至死亡。
肺隐球菌病临床表现多样，轻度咳嗽、咳少量黏液痰或血痰、胸痛、低热、乏力及体重下降等情况，病情发展较慢；少数患者却像得了急性肺炎，出现高热、气急、低氧血症，甚至急性呼吸衰竭等情况。
像老刘曾养宠物，住处周围鸟儿不少，难免落下粪便，隐球菌是经（空气）呼吸道吸入感染，排除一些致病因素，专家分析：身体抵抗力较差的老刘，很可能经鸟儿粪便感染隐球菌。
免疫功能低下者，应远离动物（包括鸽鸟）及粪便。近年来，免疫功能正常的患者也会出现肺隐球菌病，因此身体健康的宠物爱好者，也要注意卫生的良好习惯，比如：清除宠物粪便时带口罩与手套，处理毕洗手等。
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