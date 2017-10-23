火山喷发或诱使古埃及社会动荡并致其消亡

西媒称，公元前323年亚历山大大帝去世后，马其顿帝国一分为四。其中古埃及托勒密王朝又继续繁荣兴盛了数百年。然而，辉煌的古埃及历史在公元前30年戛然而止。著名的“埃及艳后”去世后，古埃及被古罗马帝国吞并。
据西班牙《阿贝赛报》10月17日报道，耶鲁大学部分科学家和历史学家在约瑟夫·曼宁的带领下，日前在《自然·通讯》上发表研究报告称，气候变化很可能是导致托勒密王朝覆灭的关键因素之一。报告指出，火山喷发导致尼罗河洪水迟迟未至，对农业生产造成负面影响。农业歉收导致古埃及各地爆发叛乱，甚至引发战争。
研究人员指出：“我们发现火山喷发与古埃及当时爆发的数起叛乱有着密切联系，而导致叛乱的原因迄今都难以解释。这与托勒密王朝和塞琉古王朝之间一场战争的终结也有关系。”
报道称，此项研究的重点是将气候变化与人类社会联系起来。研究结果首次展现出一个动荡的社会，而不像此前一些文献所描述的那样风平浪静。
研究人员认为，导致社会动荡的主要诱因就是帝国的心脏——尼罗河出现了问题。蜿蜒六千多公里的尼罗河是成千上万农民赖以生存的循环灌溉系统。季风带着丰沛的降水逆流而上，在每年8月至9月都会导致尼罗河洪水泛滥。而洪水在10月退去之后留下了肥沃的土壤，成为一年好收成的最大保障。然而，尼罗河也以复杂多变著称。因此如果洪水未能及时到来，那么农田就会颗粒无收，随之而来的就是严重的经济和社会问题。
报道称，火山喷发会导致大量硫化氢和二氧化硫气体进入大气层，对大气层中的阳光辐射产生影响，进而导致大范围变冷。这一过程还会改变热带辐合带附近的季风活动，进而导致尼罗河流域的降水减少。然而，当时到底发生了多少次火山喷发才导致尼罗河水流改变？
研究人员根据公元622年之后采集的尼罗河数据，利用计算机模拟了当时的情况。研究结果发现，尼罗河流量异常的年份恰好与火山喷发时期相吻合。
研究还发现，火山喷发时期也与经济不稳和社会动荡的年份相吻合。研究人员认为，火山喷发与这些历史事件之间很可能存在着关联。
由此可见，气候变化在历史演变过程当中也扮演了重要角色。但研究人员也表示，不能夸大气候变化的作用。气候变化很可能发挥了重要作用，但不可能是某些重大历史事件的唯一诱因。
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