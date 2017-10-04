印军将中国视为海上安全挑战

中国人民解放军方面日前表示对与印度的洞朗边界对峙的解决表示满意，称事件已经得到了“妥善解决”，这一事件也体现了为近平主席曰益增长的影响力。
中央军委国际军事合作办公室参谋刘芳在22日的一个新闻发布会上谈到了中印边境发生的“印非法越界事件”。
刘芳在中国共产党大会的间隙说，事件发生期间，中国军方“积极地与有关部门进行协商，与印方反复交涉”，“当然现在事件已经得到了妥善解决”。她同时强调，中国军队和相关方面“及时发声，阐释中方的原则立场，解释历史经纬，为事件最后的妥善解决作出了重要贡献”。
印度海军高官们将从周二起举行四天会议，广泛研讨印度面临的海上安全挑战，重点关注中国海军力量增强及其迅速扩大在印度洋军事存在的问题。
一年两次的印度海军指挥官会议还将评估海军雄心勃勃的现代化计划的落实情况、备战情况及其他一系列作战战略问题。
印度国防部长尼尔马拉•西塔拉曼将在大会上发表演讲，印度陆军和空军参谋长也会在大会上发表演讲。
消息人士称，在研讨过程中很可能会提及中国在印度洋地区不断扩大军事存在、在具有地缘政治敏感性的南海展开新的军事部署以及提高海军整体优势的做法。
印度海军发言人夏尔马上校说，与印度洋地区其他国家海军进一步展开海上合作的倡议以及印度海军积极应对该地区海上安全挑战的能力将受到评估，其中包括印度海军应对自然灾害的能力。
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