西方精英阶层认为资本主义已“迷失方向”

英国《金融时报》网站10月22日刊发题为《英国商界领袖对资本主义现状提出批评》的文章称，英国一些顶尖商业领袖对资本主义现状提出尖锐批评，认为管理层的贪婪、企业的逃税和投资者的短视让当前局面需要改革与改进。
文章称，曾任内阁大臣、目前担任桑坦德银行英国分行行长的女男爵施丽蒂·瓦德拉说：“西方资本主义经济体关于水涨则船高的基本承诺已经破灭。”她还说，现在需要“一个更好的模式”。
不久前还在担任玛莎百货公司董事长的罗伯特·斯旺内尔也说，资本主义已经“迷失方向”，因为企业及投资者过于关注短期收益，过于看重“股东利益”。
文章称，《金融时报》都市网在调查了50多名金融、商界和决策层顶尖人物后，获得了包括上述评价在内的一系列极为尖锐的批评言论。在受访者中，有半数回应了关于资本主义现状的提问。
工党领袖杰里米·科尔宾强烈主张对市场实施更多干预，其中包括对房租加以控制和对公用事业公司进行国有化。
文章称，英国工业联合会总干事卡罗琳·费尔贝恩说，资本主义拐了许多“错误的弯”，“金融危机、股东利益固化以及缴税和高管薪酬等棘手问题妨碍了救赎”。
文章称，包括巴克莱银行董事长约翰·麦克法兰、曾担任莱斯银行董事长的威恩·比肖夫和刚刚卸任汇丰银行董事长的道格拉斯·弗林特在内的许多商界人物都就短视问题表达了类似的观点。
文章称，美捷特集团董事长奈杰尔·拉德说，资本主义“被管理阶层所绑架”，过去属于作为企业所有人的创业者的收益现在都进了管理层的腰包。
他还说：“最近20多年来，出现了在不承担任何金融风险的情况下暴富的可能性。普通民众本能地痛恨这一点，并且要对他们认为不公平的制度实施报复。”
葛兰素史克公司董事长菲利普·汉普顿说，生产力低下是短视的另一个后果。
他还说：“更长远和根本的成功驱动因素，比如在培训、新建工厂、尤其是研发领域的投入价值往往在大多数企业的激励机制中不会占据非常显著的位置。”
文章称，金融科技创业者、资产管理者和银行家都主张“重启”或“进化”资本主义，从而让其适应现代世界。
文章称，这应该包括对顾客和社会需求的长期关注，以及在全球范围内根据销售情况对企业征税，从而解决避税机制的问题。
M&G投资公司总裁安妮·理查兹说：“在当前这个可以被称为‘焦虑年代’的时期，如果资本主义不能找到一条从根本上解决这种焦虑的道路，我们会看到它最终遭到抛弃。”
英国《独立报》网站10月21日报道称，新西兰新任总理称资本主义是一个“明显的失败”，并以大量无家可归者和低收入人群为例说明“市场辜负了”新西兰的穷人。
文章称，即将成为新西兰自1856年以来最年轻的领导人的杰辛达·阿德恩说，用来衡量经济成功的标准“必须要改变”，要把“人们真正过上有意义的生活的能力”纳入其中。
在新西兰优先党同意与阿德恩领导的工党组成中左翼联合政府后，现年37岁的阿德恩将在下个月就职。
文章称，在成为当选总理后接受的首次正式采访中，阿德恩告诉一档时事节目，资本主义“辜负了我们的人民”。
她说：“当经济增长率只有3%，同时新西兰在发达世界是无家可归问题最严重的国家时，怎么能声称自己取得了成功？”
文章称，这位工党领导人说，她的政府将不仅仅用国内生产总值等标准来衡量经济成功。她说：“我们使用的衡量标准必须要改变。我们需要确保人们有能力真正过上有意义的生活、快乐的生活，使他们的工作足以养活自己和家人。”
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