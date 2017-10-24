马蒂斯亚洲行谋加大对朝施压

韩美日三国防长周一强调加强伙伴关系以最大限度对朝鲜施压的重要性。
韩国国防部长官宋永武在与美国国防部长马蒂斯和日本防卫大臣小野寺五典会晤时说：“我们的三边安全合作对震慑朝鲜核和导弹威胁以及维护地区和平稳定发挥着至关重要的作用。”
马蒂斯称，“统一发声”对于处理朝鲜问题至关重要。他还说，美国认识到有必要与地区盟国发展尽可能紧密的关系并进行坦诚交流。
马蒂斯说：“韩日是我们最为重视的盟国，美国致力于保卫韩国(及日本)，这种承诺一直都是牢不可破的。我们认识到，我们团结起来会更为强大。”
日本防卫大臣周一称，朝鲜核及导弹能力已发展至“史无前例的严重危急”水平。
曰本防卫大臣小野寺五典说，这种持续严重的威胁意味着，日本以及韩国和美国不得不共同采取他所称的“不同回应措施”。
这番话是小野寺五典在菲律宾与美国国防部长马蒂斯和韩国国防部长官宋永武的会谈开始时说的。马蒂斯的讲话则较为克制，他也对平壤公然对抗联合国安理会有关决议进行了猛烈抨击。但这位美国防长并未提及任何可能的军事行动。马蒂斯反而强调称，美曰韩三国要采取一致立场对朝鲜施压，以迫使该国放弃核计划。
宋永武说：“朝鲜的挑衅行为对地区乃至全球安全构成威胁。”宋永武还说，朝鲜的行为正在“变得越来越糟糕”。
在周一开始为期一周的亚洲之行并在菲律宾与多国防长见面之际，美国国防部长马蒂斯说，他将与亚洲盟友讨论朝鲜问题以及平壤“鲁莽”挑衅所造成的危机。
马蒂斯周一将与曰本防卫大臣和韩国国防部长官会面。从周一到周三，他将出席在菲律宾举行的东盟防长会议。在本周晚些时候他将前往首尔，参加多场防务会谈。
马蒂斯对记者说：“我将与我的同行交谈，讨论鲁莽的朝鲜所引发的地区安全危机，同时我们还将讨论对共同价值观的尊重等。”
美国国防部长马蒂斯周一表示，抑制朝鲜威胁将在他本周的亚洲之行中占据重要位置。
几个月以来，分裂的朝鲜半岛局势紧张，平壤进行了第六次核试验，发射了两枚似乎可覆盖美国本土大部的洲际弹道导弹，特朗普和朝鲜领导人金正恩互相进行了战争威胁和人身攻击。
马蒂斯将在菲律宾与东南亚国家国防部长举行安全会议，他表示将讨论“鲁莽的朝鲜所引发的地区安全危机”等问题。
马蒂斯告诉记者：“我们将讨论如何在保持军事警惕的情况下维持和平，同时来自日本、韩国和美国的外交官将与所有国家一道实现朝鲜半岛无核化。”
他强调称，国际社会的目标是实现这个热点地区的无核化。马蒂斯在特朗普下月亚洲之行前访问韩国，特朗普亚洲之行也包括韩国。所有人都将关注特朗普关于朝鲜的信号。
他最近表示，对于朝鲜“只有一个方法有用”，引发人们猜测发生冲突的可能性。
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