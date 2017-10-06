中国在新马高铁招标中优势明显：击败日本已有先例

俄媒称，俄罗斯远东所东北亚、东南亚问题专家维克多·帕夫利亚金科称，中国侨民在马来西亚和新加坡具有强大的影响力，而且中国在东盟国家形象也在增长，这些都可能成为中国公司在马来西亚-新加坡高铁建设招标中的主要竞争优势。
俄罗斯卫星网10月援引新加坡《海峡时报》的报道称，在解决项目土地问题后，招标可能在最近时间里举行。马来西亚总理纳吉布称，吉隆坡到新加坡的高铁用地收购进程已经开始，政府与公众咨询工作将于11月份启动。项目供应伙伴——马来西亚高铁公司代表达图科·谢里·纳吉布宣布，项目用地冻结申请已经提交。通过这种方式，根据民意，就早前所选择的通过走廊的切实可靠性进行研究。该公司商务经理托尼·耶普也指出，按照实际进度，明年年中将开始收购土地。
报道称，2016年年中，吉隆坡和新加坡签署协议，将在2026年完成高铁建设。整条线路共有8个站点，其中7个在马来西亚。铁路中的大部分、即335公里在马来西亚，另有15公里在新加坡。按计划，这条高铁仅用90分钟就可穿梭于两大首都。目前，新加坡到吉隆坡之间的行程需要耗费4小时。
报道表示，据马来西亚高铁公司执行经理达图科·伊斯玛伊尔介绍，有关项目情况，已在伦敦和新加坡举行了两次推介会。“招标举行活动将非常有意思，将有不同的机构联合起来参与竞标。”他指出，也许将有若干个申请，具体招标情况将在年末宣布。按照计划，申请将在明年年中提交。
报道称，新加坡总理李显龙不久前接受采访时强调，国际上对此项目的兴趣非常高。他说：“日本、韩国和中国都有高铁系统，他们对签约都感兴趣，从中做出选择将非常困难。”
报道表示，目前并未宣布这三个国家有哪些公司将成为实际参加招标方。但观察家们已经注意到，新加坡领导人访华期间已经提及，各方对基础设施项目、其中包括铁路项目进行了讨论。
报道称，2015年，中国铁路国际集团在印尼战胜日本竞争对手获得雅加达到万隆的高铁建设权，这不仅仅是印尼的首个此类项目，同时也是整个东南亚地区的首个此类项目，对于中国来说，这条铁路成为在亚洲其他国家推进此类项目的先例。维克多·帕夫利亚金科指出，鉴于此，中国公司在吉隆坡到新加坡招标中获胜的机会更多些。
报道援引维克多的话说：“也许，在马来西亚和新加坡也将有类似的情况。当然，工程造价问题很重要，但竞标过程中还有其他一些因素。我指的是，马来西亚和新加坡有很多中国侨民，这些人有着很大的影响力，而日本没有这些条件。显而易见，亚洲正进行地缘政治力量重组，尽管东盟国家试图在中美两大中心保持中立，但中国确实要比美国拥有更大的重量和影响力。而且，中国在亚洲的影响力还在增长。因此我觉得，马来西亚和新加坡在做出高铁建设项目中标者时将考虑这些要素。”
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