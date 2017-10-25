第四届东盟防长扩大会举行

第四届东盟防长扩大会24日上午在菲律宾克拉克举行，国务委员兼国防部长常万全与东盟10国、其他7个东盟对话伙伴国防务部门领导人共同出席。
常万全说，中国共产党第十九次全国代表大会的胜利召开，标志着中国特色社会主义伟大事业进入新时代。中国作为世界上最大的发展中国家，中国的和平发展与亚太的未来息息相关。中方将坚决贯彻习近平主席提出的一系列外交新思想新理念新倡议，始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定不移走和平发展道路，致力于构建人类命运共同体。中方主张，各国应走共建共享共赢的安全合作之路，超越“零和思维”，通过对话协商、规避和管控风险，妥善处理争议和热点敏感问题。中国军队将继续深化包括同亚太国家在内的世界各国军队的友好交流和务实合作，增进相互了解和信任，推动地区多边安全对话合作机制深入发展，共同维护地区乃至世界的和平与稳定，实现共同繁荣。
大会由东盟轮值主席国菲律宾国防部长洛伦扎纳主持，各国防务部门领导人在会上就地区安全形势和共同关心的问题分别作了发言。菲律宾总统杜特尔特集体会见了与会的各国防长。
出席中国－东盟防长非正式会晤和东盟防长扩大会期间，常万全与俄罗斯、新加坡、马来西亚和韩国等国国防部长分别进行了双边会谈。（新华社）
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