特朗普称喜欢互惠 李显龙：我的鞋子也是美国造

继今年7月在德国汉堡举行的G20（二十国集团）峰会上碰面后，新加坡总理李显龙与美国总统特朗普再度碰头。
当地时间10月23日中午（新加坡时间24日凌晨），特朗普在白宫西翼欢迎正在对美国进行国事访问的李显龙。李显龙在白宫访客名册上签名后，两人移步至白宫椭圆形办公室举行会谈。
李显龙和特朗普会面时，再次肯定新加坡和美国在过去51年里，建立了具有活力和长久的伙伴关系。两国将在贸易、打击极端组织“伊斯兰国”以及推动美国与东盟关系进一步发展等方面加强合作。
会面之后，两人在白宫玫瑰园举行了联合记者会。记者会上，李显龙透露，已邀请特朗普尽早访问新加坡。新加坡总理公署随后发布文告确认，特朗普已经接受了邀请，将在明年新加坡担任东盟轮值主席国期间访问新加坡。
特朗普强调“美国优先”，李显龙顺势打经济牌
据白宫网站23日发布的文告，在当天下午举行的联合记者会上，特朗普和李显龙先后发言致辞。
特朗普在致辞中表示，“新加坡是我们在亚洲最为紧密的战略伙伴之一”，两国关系当前正处于最密切的时刻。
特朗普对新加坡的发展成就大加称赞，称在李显龙的父亲、新加坡建国总理李光耀的领导下，新加坡从一个贫穷岛国（poor island country）迅速发展成为一个经济强国，这是过去50年间最令人感到不可思议的经济和政治成就之一。他还称，新加坡对公平和互惠原则强有力的承诺，令该国“像磁石一般吸引着商机和企业”。
“说到贸易，互惠是我最喜欢的字眼之一。目前，超过4000家美国企业在新加坡开展业务。”特朗普说，“今日早些时候，李总理和我共同见证了新加坡航空公司与波音公司签署了总价值超过138亿美元的（新客机订购）协议。”
《联合早报》24日报道，新航与波音公司敲定的这份订购协议，包括了39架新客机，其中20架为波音777X系列中的777-9型客机，以及19架787-10型客机。新航还拥有各型号再添购6架的选择权。新加坡中文电视频道8频道新闻网站报道称，特朗普表示，飞机在美国制造，该协议将为美国创造7万个就业机会。
李显龙随后在致辞时称，新客机协议能支持美国就业，也可以帮助新航进一步提升机队现代化水平，对两国而言都能创造双赢的局面。
对此，有新加坡媒体指出，和一个强调“美国优先”、关注把工作留在美国的特朗普会面，李显龙打出经济牌。美国在对新加坡的贸易中，长期拥有顺差，2016年的贸易顺差达到183亿美元。新加坡是美国在东盟的最大贸易伙伴，而美国是新加坡在亚洲以外最大的贸易伙伴。
在记者会上，李显龙在致辞中也特别提到，新加坡虽然只有550万左右的人口，但却购买了大量的美国商品和服务。他说，“以人均计算，新加坡人肯定是消费美国产品最多的顾客之一，每人每年会购买7500美元的货品与服务，包括iPhone、药品、轮胎、金融和咨询服务等。”
除了购买波音飞机以外，李显龙还以自己为例，毫不掩饰地投特朗普所好。他称最近发现自己穿的运动鞋就是美国制造的，“可能产自新英格兰，质量非常棒。”李显龙说。
美国对新加坡的贸易顺差，在美国对多个亚洲国家长期的巨额贸易逆差面前，显得与众不同。尽管已经从美国购买了大量商品和服务，新加坡此次仍然继续购买客机这一类大宗商品，继续扩大美国对新加坡的贸易顺差。
对此，上海国际问题研究院外交政策所大国外交室主任周士新对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，新加坡此举是一种妥协。
周士新分析称，美国很早就和新加坡以及其他国家和地区签订了自贸协定。目前美国已经提出更新和修订北美自贸协定及美韩自贸协定，但是暂时还没有提出修订美新自贸协定。李显龙这次访美，其实是有求于美国的。为了维持新美自贸协定一定的有效性，新加坡还会继续做出这种牺牲，以弥补对美国的贸易顺差，实现双方贸易的“公平性”。
此外，周士新也指出，李显龙此访更重要的目的是敦促美国继续推行自由贸易。可以看到，李显龙无论是在前往美国之前，还是在与特朗普交流时，以及访美期间在其他场合的谈话，都更多地在强调自由贸易的原则。特朗普政府具有强调贸易保护主义的倾向，对不利于美国的自由贸易兴趣减退，新加坡在这方面与美国是存在矛盾的。
新加坡延长部署打击“伊斯兰国”力量
除强调美新经贸关系以外，在联合记者会上，特朗普和李显龙的发言中，均用了相当大的比重强调两国的防务和安全关系。
在致辞中，特朗普称两国共同的价值观和利益铸就了关键的安全关系。他也特别提到，新加坡是第一个加入打击极端组织“伊斯兰国”联盟的东南亚国家。此外，每年有超过1000名新加坡军方人员在美国接受培训。
李显龙也在致辞时表示，早前与特朗普会面时，他已告知美方，新加坡决定将把打击“伊斯兰国”的现有部署再延续一年，直至2018年。他强调，目前，新加坡仍然是打击“伊斯兰国”联盟里唯一调派军事资源和人员的亚洲国家。
据《联合早报》此前报道，新加坡在支持打击“伊斯兰国”联盟的行动中，主要执行为盟军战机空中加油、在伊拉克部署医疗团队等后勤工作。
就新加坡决定延长部署的决定，周士新表示，新加坡有自身的实际考虑。“新加坡所处的东南亚地区，是‘伊斯兰国’恐怖组织在东南亚招募很多所谓的‘战士’前往中东和回流过境的地区。新加坡南边的印尼和北边的马来西亚都是伊斯兰占主导的国家，近年来受‘伊斯兰国’恐怖组织的影响，国内极端势力有所增长，反恐形势日益艰巨。新加坡作为夹在其中的一个小国，自身也是多族裔的国家，面临着‘伊斯兰国’恐怖组织在东南亚分支机构的威胁。在打击该极端组织上，新加坡与美国等国加强合作，也是顺理成章的，也是符合新加坡国家利益的。”周士新进一步分析道，“但是新加坡在美国的反恐合作上，也是有所保留的。新加坡自身能力相对还比较弱小，只是提供了技术装备、情报分析、驻地补给等后勤服务工作，是比较软性的支持，并没有直接派出战斗人员参与到中东打击‘伊斯兰国’恐怖组织。”
此外，李显龙还表示，两国防务关系非常强健。新加坡自1990年起，就已让美国军舰和飞机在新加坡停靠轮驻，而美国每年也允许超过1000名新加坡军人到美国多地接受培训。李显龙还表示，新加坡支持美国在亚洲的军事存在。
实际上，李显龙访美前夕，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）东南亚项目副主任香农·海登（Shannon Hayden）发表的评论文章中，就注意了新加坡和美国不同寻常的防务关系。
海登指出，新加坡空军部队的契努克直升机驻扎在美国得州的大草原城（Grand Prairie）基地，是驻扎在美国本土、规模最大的外国军事力量之一。考虑到此前新加坡派遣契努克直升机救灾，以及今年8月帮助“麦凯恩号”搜寻和营救失踪水兵等活动，她表示，如此深层次的合作行动，足以说明美新两国深厚的关系以及在过去超过51年间构建的信任。
李显龙：中美关系是世界上最重要的双边关系
在联合记者会上，特朗普和李显龙均就特朗普11月初的亚洲之行发表了看法。
特朗普表示，自己将前往菲律宾参加美国-东盟峰会，并庆祝美国-东盟关系40周年。期待在峰会上继续与李显龙进行会谈，也期待新加坡2018年担任东盟轮值主席国期间取得更多成就。李显龙随后回应称，特朗普访问亚洲，对于美国在该地区的许多朋友和盟友而言意义重大。他本人也期待在越南和菲律宾与特朗普再次会面。
11月初特朗普将展开亚洲五国之行，在访问菲律宾和越南之前，将对中日韩三国进行访问。
中新社23日报道，李显龙当天在会见记者时还提及中美关系。他表示，新加坡非常关注美中关系发展，期待美中保持稳定、具有建设性的双边关系。他说，美中关系是世界上最重要的双边关系。良好的美中关系将使两国、地区乃至整个世界受益。（澎湃新闻）
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