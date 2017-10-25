宜家中国区广告“再不带男朋友回来别叫妈”被吐槽 官方致歉

近日，在各大电视台热播的宜家最新的电视广告中，一句“再不带男朋友回来就别叫我妈”的广告词引起了争议。
据北京青年报报道，10月24日下午，记者从宜家家居中国区公共关系负责人处了解到，这则电视广告的初衷是鼓励人们轻松庆祝每一天，是针对中国区拍摄的原创广告，而非翻拍自国外版本。同时，宜家家居也发布声明称，对这则广告传递的错误印象表示歉意，同时将撤下该广告。
宜家电视广告词被吐槽
近日，有不少网友发帖称，宜家最新的电视广告让人很失望。而失望的原因则是在宜家电视广告中出现了一句“再不带男朋友回来就别叫我妈”的台词，很多网友认为这句台词很不恰当，认为广告所呈现的并非“轻松庆祝每一天”，且传递了不恰当的价值观。
记者在这则名为“轻松庆祝每一天”的广告中看到，广告从一家三口气氛尴尬地坐在饭桌上吃饭开始，女儿叫了一声“妈”，母亲突然摔下筷子，扭头对女儿不满地说，“再不带男朋友回来就别叫我妈！”随后，门铃响起，进来一年轻男子。女儿上前挽着该男子介绍：“这是我男朋友。”听罢，女儿的父母一改之前的态度，转为一脸欣喜，立即使用宜家家居产品，布置好餐桌碗筷，笑脸欢迎女儿的男朋友。
针对中国策划并非翻拍
看过广告的网友董芸芸对记者说，最近正因为没对象的事和父母闹别扭，看了宜家的广告感到更不愉快了，“不带男朋友就面露凶相、毫无欢乐气氛，有男朋友就笑脸相迎，那还是家吗？”另一网友璟杯对记者说，广告中体现的价值观充满了对单身群体特别是中国剩女的歧视，这种价值观本身就让人很不舒适，“很难相信这种价值观会来自于宜家这样强调舒适生活的品牌。”
不仅如此，还有网友称，宜家的这则新广告疑似翻拍自瑞典版本的宜家广告。
对此，记者从宜家中国区公共关系负责人江玲处了解到，广告“轻松庆祝每一天”于2017年10月开始投放于中国市场，是针对中国区策划拍摄的原创广告，并非翻拍自瑞典版本的宜家广告。
宜家将撤下争议广告
10月24日下午，宜家家居发布了关于宜家电视广告“轻松庆祝每一天”的声明，声明称，宜家已经通过消费者反馈了解到大家对近期电视广告的反应。宜家感谢大家对该广告的关注，并对该广告传递的错误印象表示诚挚道歉。
同时，宜家官方回复称，宜家已经与各播放平台进行了积极沟通，将广告撤下。个别播出平台可能需要一些时间调整，但会尽快撤下所有广告。
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