美海军实现“355舰”目标遥遥无期 高层更重技术而非舰艇数量

美国《防务新闻》周刊网站10月23日发表了戴维·拉特的题为《海军通往355艘军舰的道路似乎迷雾重重》的报道。
到目前为止，美国总统特朗普在竞选时作出的大幅扩充海军的
承诺依然完全停留在口头上，丝毫不见行动。由于国会与此有关的工作几乎完全陷入停滞状态，因此美国国防部似乎更可能遭遇新一轮预算削减，而不是开工建造新军舰。
国会用于向军队输送资金的国防拨款法案被堵在了参议院。有专家认为，这项法案很可能要在参议院多待些日子，直至各方达成协议，解决2011年的《预算控制法》所规定的开支上限问题。除非国会有办法解决内部纠纷，或者国防部长马蒂斯决定削减其他军种的预算，为扩充舰队筹钱，否则这一僵局几乎可以肯定将妨碍美国海军扩充舰队。
不过，海军至上主义者和造船厂要是真打算等待防长做决定，恐怕要等上好一阵子。马蒂斯在国会表示，他认为应该扩充舰队，但他本人不准备为此剥削其他军种。只要大幅扩充舰队规模，就会导致年军费预算增加3%到5%，这在目前《预算控制法》的要求下根本办不到。
美国战略与国际问题研究中心预算问题分析师托德·哈里森认为，假如国会实现某种形式的“大妥协”，就能取消支出上限，让国防部拿到期待的新增预算。但这种可能性比较渺茫。
除了必须克服在国会的障碍，特朗普扩建海军的抱负还必须思考另一个问题：扩建海军的意义。对于如何在经济上支持扩建工作，政府似乎缺乏统一规划。
今年6月，当被问及如何展望2025年美国海军舰队时，马蒂斯在众议院军事委员会上表示，这取决于《预算控制法》是否会被撤销。他还声称自己现在优先考虑的是如何维护现有舰队。
马蒂斯说：“为实现这样（扩充舰队）的目标，我觉得预算恐怕需要增加5%，而且是实际增加5%。我会告诉你，增加3%是不够的，需要超过5%。”
对于海军自己提出的355艘军舰的目标，海军领导人自己似乎都在踩刹车。新任美国海军部长理查德·斯潘塞同意海军应该把355艘军舰当成目标，但他认为在为此掏出大笔金钱之前，海军需要弄清楚自己未来需要哪种军舰和技术。
斯潘塞在任职听证会上的表态似乎显示出他在355艘军舰的问题上有所后退，但他随后澄清说，自己最初只是在努力搞清楚这样一支舰队应该是什么样子。
美国海军最高官员、海军作战部长约翰·理查森上将同样更加关注技术，而非军舰的实际数量。
理查森曾表示可以加强舰队内部联网，扩大海军传感器和信息共享范围，这样就能覆盖更大海域，而不用增加许多传统舰艇。
据美联社报道，理查森还在今年8月表示，把高性能无人舰艇纳入舰队将是把军舰总数从278艘增加到355艘的一个方法。他认为未来的美国海军应该不同于以往。
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