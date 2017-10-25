中外记者探访“新新发地”：见证京津冀协同发展

香港中评社10月24日刊文记录记者探访河北省保定高碑店的新发地农副产品物流园的见闻与感想。文章摘要如下：
文章称，周一的早高峰，从北京市区西侧的梅地亚宾馆出发，在西三环上一路走走停停，直到出了南四环驶上高速，拥塞的车流才从眼前逐渐散去。与此同时，高速西侧的“新发地”——这个北京最大的农贸批发集散市场已经悄然失去了往日的喧闹，而我们中外记者一行的目的地是“新新发地”——坐落在河北省保定高碑店的新发地农副产品物流园。
文章称，从“新发地”到“新新发地”，我们的行程也似乎与近年来北京所着力推动的方向相重合。不仅是新发地农贸批发市场，动物园服饰批发市场关闭、大红门批发市场也陆续关停，“疏”成为十八大以来北京城市建设与发展的重要关键词之一。
文章称，疏解北京非首都功能，让首都不再是“首堵”，市政府搬迁通州、关停批发市场、清理地下空间、整治破墙开洞……中央意志坚决，北京执行高效，尽管有困难，五年来北京从疏解“破题”真正地诠释了“解决了许多长期想解决而没有解决的难题”。
文章称，有“破”就有“立”。汽车飞驰在高速上一路向南，不知从什么路段开始，高速公路的右侧每隔五百米就出现一块块崭新的指示牌，上面赫然写着四个大字：雄安新区。今年早些时候，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区，这就是“大立”，也是“办成了过去想办而没有办成的大事”。
文章称，前文提及，我们的目的地并不是雄安三县，而是在雄安新区东北的新发地农副产品物流园。物流园工作人员告诉记者，实际上，新发地的角色在近几年来发生了重大转变。如何更好地保障北京的蔬菜供应？在北京以南的河北高碑店设立北京新发地保障基地的设想应运而生。
文章称，“不过，我们搭上了京津冀协同发展的快车！”随着十八大以来，京津冀协同发展与雄安新区两大国家战略的推进，河北新发地由原来单一承接北京新发地市场，转向全面对接北京各专业批发市场与北京优质食品加工及其上下游企业，进而成为京津冀地区的重要大型综合物流枢纽。问及近年来新发地是否感受到竞争压力？工作人员自豪地说，没有。因为这里成了保障京津冀地区农副产品供应的唯一大型物流园区。
文章称，如果我们把眼光放得更长更远，十一届三中全会以来，从深圳到浦东，从实现社会主义市场经济到加入世界贸易组织、引领全球经济秩序，改革开放的总设计师所绘就的蓝图，在中国人民和全世界共同的见证下一步步实现。正是这样一种精神，让我们在新时代的新征程上，才会高瞻远瞩、行稳致远。这是什么精神？这就是“一张蓝图绘到底”的精神。
文章称，“以疏解北京非首都功能为‘牛鼻子’推动京津冀协同发展，高起点规划、高标准建设雄安新区。”十九大报告中，提及京津冀与雄安新区虽只有短短一句，但这句话既凝聚着五年来中央与地方的探索与实践，也将指引着今后五年、十五年乃至更久的建设与发展。
文章称，回程的高速公路上，一块巨幅广告牌上写着十四个大字：撸起袖子加油干，一张蓝图绘到底。的确，在河北，在京津冀协同发展的大潮中，你才能真正地感受到“一张蓝图绘到底”的那份专业、自信与定力。
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