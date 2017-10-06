西方模式正在坍塌 危机核心在欧洲

德国广播电台网站10月16日发表题为《西方还剩下什么》的文章称，西方正在走下坡路，这点是明白无误的。
文章称，上世纪末时就已经有人担心，在这个变得越来越猜不透的世界里，西方是否能并如何继续扮演决定性的角色。然而，不管是对北约的改造还是欧盟的扩大都没有阻挡它的坍塌。相反，在冷战期间保证了大西洋两岸安全的同时也带来了全球稳定的、由北美和欧洲自由民主国家形成的政治与价值共同体似乎正跌跌撞撞地走向终点。
威廉·德罗兹迪亚克在他的《坍塌》一书中冷静地对这一状况进行了描述：“大西洋联盟自冷战结束以来在某种程度上就在漫无目的地随波逐流，欧洲和美国缺乏凝聚力和共同的目标，而后者曾在苏联解体之前将它们联结在一起。”
德罗兹迪亚克认为，西方危机的核心主要在欧洲。只有在一个强大欧洲支持的情况下，美国才能发挥其全球领导作用。但是目前，这个古老的欧洲大陆成了一个不确定的地方。德罗兹迪亚克在整个欧盟都看到了崩溃的迹象。他在欧洲各国游历了一年的时间，在此基础上写就了一本有趣的政治游记，并成功地对欧洲涉及多个层面的问题现状进行了总结。
德罗兹迪亚克写道，欧盟正在经历艰难时期，眼下他们可以说是马不停蹄地一再开始新的计划，力图解决自身问题。他们的成功不仅决定着他们自己的未来，同时也决定着世界的发展方向。西方作为民主自由的理念是否能够存活下去——这点掌握在欧洲人的手中。
德罗兹迪亚克眼中的欧洲全貌给人留下了深刻的印象——同样，它也令人心情沉重。比如德罗兹迪亚克认为，英国脱欧是对全球化及其对整个西方的影响的怀疑日益加剧的结果。
“就这点而言，英国公投的结果与反全球化运动的特征相符，该运动推动了欧洲和美国民粹主义者对当权派政治家的反抗，”德罗兹迪亚克写道。
文章称，与美国不同，法国和荷兰虽然顶住了民粹主义的诱惑，但这并不意味着它在欧洲已经消失。民粹主义不仅继续存活在几乎所有欧洲国家，而且只要联盟的经济和货币问题没有从社会角度得到满意的解决。只要对于移民问题还没有令人信服的答案，只要欧洲的边境不安全，只要战争和专制制度的威胁在欧洲周边继续增大，民粹主义就将一再获取新的养分。
在德罗兹迪亚克看来，需要构建一个强大的和政治上显著深化的欧洲联盟，能做到这一点的非德国人莫属。
但德罗兹迪亚克在自己的书中也对当下的欧盟裂痕可能带来的问题进行了描述。一方面是对如何走出欧元危机存在南北冲突，很多南部国家指责德国获得好处，却让它们承担代价。另一方面则是东西方裂痕。
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