世界领导人祝贺习近平再任中共中央总书记

外媒称，美国总统特朗普10月25日说，他同中国国家主席习近平通了电话，就中共十九届一中全会选举产生的新一届领导机构向他表示祝贺。
据路透社10月25日报道，特朗普在推特上写道：“同中国国家主席习近平通了电话，向他表示了祝贺。”
另据美联社10月25日报道，美国总统特朗普10月25日同习近平通电话，向他表示祝贺。特朗普在接受采访时说，他和习近平之间的关系极为牢固。
国家主席习近平25日应约同美国总统特朗普通电话。
特朗普祝贺中共十九大胜利闭幕，祝贺习近平再次当选中共中央总书记。特朗普表示，中共十九大举世瞩目，我也密切关注习主席在会上发出的重要政策信息。美国人民都在热议我即将对中国进行的国事访问，我期待着同习主席在北京会面，就加强美中合作及共同关心的国际和地区问题充分交换看法。
习近平感谢特朗普来电祝贺。习近平指出，刚刚闭幕的中共十九大绘制了中国未来发展的宏伟蓝图，是一次十分重要的大会。我在十九大所作报告中明确指出，中国将始终不渝走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略，扩大同各国利益的交汇点，推进大国协调和合作。
习近平强调，中方高度重视发展中美关系，愿同美方在相互尊重、互利互惠的基础上推动两国关系长期健康稳定发展。总统先生不久将对中国进行国事访问，我期待着在北京同你共同规划中美关系未来发展，推动中美开展更多互利合作，给两国人民带来更多实实在在的利益，为地区及世界和平、稳定、繁荣作出更大贡献。
此外据俄罗斯总统网站10月25日报道，俄罗斯总统普京当日向习近平发去贺电，祝贺后者再度当选中共中央总书记。
报道称，普京在贺电中强调，选举结果体现了习近平的政治威望，其所奉行的加速中国社会经济发展、夯实所处国际地位的方针得到了广泛支持。
报道称，普京指出，中共十九大堪称“真正意义上的历史性事件”，会上通过的决议将进一步巩固中俄关系。
报道称，普京重申，俄方希望继续与中方在发展整个中俄关系体系，以及在亟待解决的地区和国际问题的处理方面展开建设性合作。
国家主席习近平26日应约同俄罗斯总统普京通电话。
普京对中共十九大胜利闭幕和习近平再次当选中共中央总书记表示热烈祝贺。普京表示，中共十九大确立习近平新时代中国特色社会主义思想十分重要。大会成果充分体现了广大中国人民对您领导的中国共产党的信任和支持。您在中国党和人民中享有崇高的威望。我衷心祝愿习主席带领中共这一世界最大政党持续取得新的成就。俄中关系是当代世界大国和睦共处的典范。我愿同习主席保持紧密联系，推进两国各领域合作，并就重大国际和地区问题密切沟通协调。
习近平感谢普京来电祝贺。习近平指出，刚刚闭幕的中共十九大制定了中国党和国家未来发展的总体方针和行动纲领，反映着全党8900万党员的高度共识，具有特殊重要的意义。我们有信心、有能力带领中国人民朝着实现中华民族伟大复兴的奋斗目标迈进。这是中国共产党的历史责任和使命。
习近平强调，中国的发展离不开世界。俄罗斯是中国的全面战略协作伙伴，无论国际风云如何变幻，中方深化中俄关系的决心不会改变。中方愿同俄方一道努力，把两国关系发展得更好，取得更多实实在在的成果，造福中俄两国人民和各国人民。
据俄新社10月25日报道，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫当日向中国国家主席习近平发去贺电，祝贺后者再度当选中共中央总书记，并相信两国关系会继续高速发展。
报道称，纳扎尔巴耶夫在贺电中指出：“在您的领导下，中国共产党在确保国家社会经济发展，提高人民福祉方面达到了极高的水平。”
报道称，他相信“哈中全面战略伙伴关系在未来仍将高速发展，我们两国人民之间的友谊会愈加牢固”。
印度报业托拉斯网站10月26日报道称，印度总理莫迪10月26日就习近平再度当选中共中央总书记表示祝贺。
报道称，莫迪在新浪微博上写道：“祝贺习近平主席再次当选中共中央总书记。我期望印中关系能得到进一步提升。”
另据埃菲社10月25日报道，德国总理默克尔当日向中国国家主席习近平致贺电，祝贺他再次当选中共中央总书记，并表示希望继续与中国展开有利于和平与稳定的建设性合作。
报道称，“各大国际挑战要求我们在全球领域展开建设性合作，为维护和平与稳定携手努力。”默克尔在贺电中指出。
报道称，默克尔强调，近年来，中德两国间的往来不断加深，双边关系良好。她祝愿习近平在未来的工作中一切顺利。
此外，据路透社10月26日报道，朝鲜官方媒体当日报道称，朝鲜领导人金正恩10月25日向中国国家主席习近平致贺电，祝愿他在未来工作中取得“巨大成就”。
报道称，据朝鲜中央通讯社报道，金正恩在贺电中称：“我相信，朝中两党、两国之间的关系将按照两国人民的利益获得发展。”
报道称，贺电还说，中国人民在以习近平同志为核心的中共中央领导下，“走上了建设新时代中国特色社会主义的道路”。
又据共同社10月25日报道，日本政府官员当日说，在中国确定以习近平为首的新一届领导班子后，日本希望改善与中国的关系。
报道称，日本内阁官房长官菅义伟称今年是两国关系正常化45周年，应该将此作为改善两国关系的契机。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost